'അവനെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ!' സബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണത്തിൽ മാനേജർക്കെതിരെ നിർണായക മൊഴി; വിഷം നൽകിയെന്ന് സംശയം.
Published : October 4, 2025 at 5:46 PM IST
ഗോഹട്ടി: പ്രമുഖ ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണോയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നിർണായക വിവരങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ (എസ്.ഐ.ടി.) ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പുറത്തുവന്നു. ഗാർഗിന്റെ മ്യൂസിക്കല് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായ ശേഖർ ജ്യോതി ഗോസ്വാമി നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഗാർഗിന്റെ മരണം ഒരു അപകടമരണമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ മുൻപ് ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്നാണ് എസ്.ഐ.ടിയുടെ വിലയിരുത്തല്. സിംഗപ്പൂരിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി യാച്ച് യാത്രയ്ക്കിടെ നീന്തുന്നതിനിടെയാണ് സുബീൻ ഗാർഗ് മരണപ്പെട്ടത്.
കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ ഗോസ്വാമിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം, ഗാർഗിന്റെ മാനേജരായ സിദ്ധാർത്ഥ് ശർമ്മയുടെ പെരുമാറ്റം സംശയാസ്പദമായിരുന്നു. യാച്ച് പാർട്ടിക്ക് മദ്യം താൻ തന്നെ എത്തിക്കാമെന്ന് ശർമ്മ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയും, യാച്ച് യാത്രയ്ക്കിടെ ബലമായി കപ്പൽ ജീവനക്കാരനെ മാറ്റി യാച്ച് ഓടിച്ച് യാത്രക്കാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിയിരുന്നു.
ലൈഫ് ജാക്കറ്റില്ലാതെ നീന്തുകയായിരുന്ന ഗാർഗ് മുങ്ങിപ്പോയപ്പോള് "അവനെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ, പോകാൻ അനുവദിക്കൂ" എന്ന് ശര്മ ആക്രോശിച്ചിരുന്നു . ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഈ പ്രവൃത്തിയെന്നും ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു.
ഗാർഗ് നീന്താൻ അറിയുന്നയാളാണ് എന്നും തനിക്കും ശർമ്മയ്ക്കും നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണെന്നും, അതിനാൽ മുങ്ങിമരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി. ശ്യാംകാനു മഹന്ത, സിദ്ധാർത്ഥ് ശർമ എന്നിവർ ഗാർഗിന് വിഷം നൽകിയെന്നും ഗൂഢാലോചന മറച്ചുവെക്കാൻ മനഃപൂർവം സിംഗപ്പൂർ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഗാർഗിന്റെ വായിലും മൂക്കിലും നുര വന്നപ്പോൾ, അത് ആസിഡിറ്റി മൂലമാണെന്നും ഭയപ്പെടാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ശർമ്മ മറ്റ് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ഗോസ്വാമി മൊഴി നൽകി.
മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗാർഗിന്റെ സഹ ഗായിക അമൃത്പ്രഭ മഹന്ത, നടി നിഷിത ഗോസ്വാമി എന്നിവർ ശർമ്മ ഗാർഗിന് മദ്യവും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരുക്കി നൽകിയതായി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടേയും അറസ്റ്റും പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ, മാനേജർ സിദ്ധാർഥ് ശർമ്മ, ഓർഗനൈസർ ശ്യാംകനു മഹന്ത എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ (ബിഎൻഎസ്) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കൊലപാതകം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
നിലവിൽ, സിംഗപ്പൂരിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഗുവാഹത്തി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും എസ്.ഐ.ടി. ഗാർഗിന്റെ ഭാര്യ ഗരിമ സായിക്കിയ ഗാർഗിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ അവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
