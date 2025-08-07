ബെംഗുളൂരു: ധർമ്മസ്ഥലയിൽ യൂട്യൂബർമാര്ക്ക് നേരെ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമണം അഴിച്ച് വിട്ട സംഭവത്തിൽ അപലപിച്ച് നടനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ പ്രകാശ് രാജ് . മൂന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നാല് പേർക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. നീതി തേടുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ധർമ്മസ്ഥലയിൽ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്ന മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം അപലപനീയമാണ്. ഇത്തരം ഗുണ്ടകൾ കാരണമാണ് ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്ന ധർമ്മസ്ഥലത്തിന് കളങ്കം സംഭവിച്ചത്. സൗജന്യയുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിന് നീതി ലഭിക്കുന്നതില് അവർ എന്തിനാണ് രോഷം കൊള്ളുന്നത്. ദയവായി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരൂ." പ്രകാശ് രാജ് എക്സില് കുറിച്ചു.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡನಾರ್ಹ.. ಇಂತಹ ಗೂಂಡಾಗಳಿದಲೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಂಬುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಬಂದಿರುವುದು.. ಸೌಜನ್ಯಾಳ ದಾರುಣ ಹತ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದರೆ ಇವರಿಗೇಕೆ ಕೋಪ.. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂಧಿಸಿ ಸತ್ಯ ಹೊರತನ್ನಿ #justasking #DharmasthalaHorror #justiceforsoujanya pic.twitter.com/LwOxL3UZkG— Prakash Raj (@prakashraaj) August 6, 2025
യൂട്യൂബര്മാരെ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന്, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതായും പിന്നീട് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമായതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൂട്ട ശവസംസ്കാര കേസിൽ എസ്ഐടി അന്വേഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ധർമ്മസ്ഥലയ്ക്ക് സമീപം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒരു വ്യക്തിയുമായി അഭിമുഖം നടത്തിയത്. ഇതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ച രണ്ട് പ്രത്യേക എഫ്ഐആറുകള് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
ഒരു കൂട്ടം യൂട്യൂബർമാരെ ആക്രമിച്ചതിനും അവരുടെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയതിനുമാണ് ഒരു എഫ്ഐആർ. ഈ എഫ്ഐആറില് ഒരു സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടറെ ആക്രമിച്ച കേസും ഉള്പ്പെടുന്നു. ധർമ്മസ്ഥലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പങ്കളയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേർന്നതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ധർമ്മസ്ഥല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും ഒരു പ്രാദേശിക ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലും പൊലീസ് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തി.
ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ നാലുപേരെയും ഉജിരെയിലെ ബെനക ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്കിയതിനു ശേഷം ഇവര്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും കണ്ടെത്തലുകൾക്കനുസരിച്ച് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അരുൺ കെ ജനങ്ങളോട് ശാന്തത പാലിക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചു. സംശയിക്കുന്നവരുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും സമീപത്തുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടികളുടെയും യുവതികളുടെയും കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ 'ശക്തരായ ആളുകൾ' ഉണ്ടെന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചത്.
ധർമ്മസ്ഥല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും പ്രാദേശിക ആശുപത്രിക്കും മുന്നിൽ നാട്ടുകാരും യൂട്യൂബർമാരും തടിച്ച് കൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്ഥിതി വഷളായത്. അതേസമയം,
ധര്മ്മശാലയ്ക്ക് സമീപം ഗണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകള് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവര്ക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അറിയിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും സമഗ്രമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി പരമേശ്വരയ്യ അറിയിച്ചു.
'ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല. ഇരുവിഭാഗവും പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.'- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
