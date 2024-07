ETV Bharat / bharat

രാജസ്ഥാനിലെ മാർവാറിൽ കനത്ത മഴ; ബൈക്ക് യാത്രികനെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായി, വീഡിയോ പുറത്ത് - Youth Swept Away In Flood With Bike

By ETV Bharat Kerala Team Published : Jul 1, 2024, 1:09 PM IST | Updated : Jul 1, 2024, 3:47 PM IST

Youth Swept Away In Flood Along With Bike ( ETV Bharat )

Last Updated : Jul 1, 2024, 3:47 PM IST