"മൂർഖൻ" പാമ്പിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് യുവാവ്, കേസെടുത്ത് വനംവകുപ്പ്

മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ പാമ്പിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചതിന് യുവാവിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് വനംവകുപ്പ്

Maharashtra Youth Celebrates Snake's 'Birthday' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 9:46 AM IST

മുംബൈ: ജന്മദിന വീഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കു‌ന്നത് സർവസാധാരണമാണ്. എന്നാൽ "മൂർഖൻ" പാമ്പിൻ്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കു‌ന്നത് അപൂർവമായിരിക്കും. ധൂലെ ജില്ലയിലെ ബോറെഡി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. രാജ് സഹെബ്രാവു എന്ന യുവാവാണ് "മൂർഖൻ" പാമ്പിൻ്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചത്.

വീഡിയോ വൈറലായതോടെ, യുവാവിനെതിരെ വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം, നാഗപഞ്ചമിദിനത്തിൽ ഗ്രാമത്തിനടുത്തു വെച്ച് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ഇയാൾ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, കേക്ക് മുറിച്ച് ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു. ജന്മദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായതോടെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഗിർവാലെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പാമ്പിനെ പിടികൂടാനും വീഡിയോ പകർത്താനുപയോഗിച്ച രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്ടികളും മൊബൈൽ ഫോണും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, "ജന്മദിനം" ആഘോഷിച്ച ശേഷം പാമ്പിനെ കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടതായി യുവാവ് സമ്മതിച്ചു. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ഷിർപൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പ്രതിയെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഫോറസ്റ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടതായി ഗിർവാലെ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

