'രാജ്യത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്‌ടം'; റാമോജി റാവുവിന് ചോക്ക് ആർട്ടിലൂടെ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ച്‌ യുവാവ് - Tribute To Late Ramoji Rao

K Vijay Kumar Reddy Crafted This Special Chalk Art in the memory of Sri Ramoji Rao ( ETV Bharat )