തെരുവു നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വന്ധ്യം കരിച്ച് പിടികൂടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുറന്ന് വിടാം എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി അടുത്തിടെയാണ് വന്നത്. തെരുവുകളില് നിന്ന് നായകള് മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നതും പേവിഷബാധയേല്ക്കുന്നതും പെറ്റുപെരുകുന്നുമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതി വിധി.
വന്ധ്യംകരണത്തിനും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷവും മൃഗങ്ങളെ അതേ സ്ഥലത്ത് തിരികെ വിടാമെന്നും പേവിഷബാധയുള്ളതും അക്രമകാരികളായ നായകളെ ഷെല്ട്ടറുകളില് തന്നെ താമസിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിര്ദേശിച്ചത്. നായകള്ക്ക് പൊതുയിടങ്ങളില് ഭക്ഷണം നല്കുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രത്യേക ഭക്ഷണ ഇടങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിര്ദേശിച്ചു.
ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായി തെരുവോരത്ത് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന എത്രയെത്ര മിണ്ടാപ്രാണികളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടികള്. അവയെ കണ്ടാല് തന്നെ എറിഞ്ഞോടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഒരു പട്ടി ഓടി അടുത്തേക്ക് വന്നാല് ഭയന്നു പോകും നമ്മള്.
ഈ അവസരത്തില് മിണ്ടാപ്രാണികള്ക്കായി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശുകാരിയായ ഓംഗോളിലെ ദിവ്യ. നായകളോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹമാണ് അവളെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത്. തെരുവോരത്തെ നായകള്ക്കായി 'സേവ് ദി അനിമല്സ് ഫൗണ്ടേഷന്' തന്നെ ആരംഭിച്ചു. അവയ്ക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ഭക്ഷണം, ചികിത്സ എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ആയിരത്തിലധികം നായകളെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തി ദിവ്യ അഭയം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദിവ്യയുടെ ഹൃദയത്തില് നിന്ന് ഉയര്ന്നു വന്ന ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ തുള്ളികള് ആയിരത്തിലധികം ജീവനുകള്ക്കാണ് പുതിയൊരു ജീവിതമായി മാറിയത്. തെരുവില് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും പരിക്ക് പറ്റിയതും ആളുകള് എറിഞ്ഞു ഓടിക്കുന്നതുമായ നായകള്ക്കാണ് സ്നേഹവും പരിചരണവും നല്കി ദിവ്യ വളര്ത്തുന്നത്. ദിവ്യയുടെ 'സേവ് ദി ആനിമല്സ് ഫൗണ്ടേഷന്' കേവലം ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല. മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശ ദീപം കൂടിയാണ്. അവളുടെ ആ സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചപ്പോള് ഇരട്ടി സന്തോഷം. രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടു വന്ന ഓരോ നായ നന്ദിയോടെ ദിവ്യയെ നോക്കുന്നത് കാണാം.
തെരുവുകളില് ദിവസും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന നായകളും അവയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയാല് പോലും ആരോടും പറയാന് കഴിയാതെ വേദനയോടെ നിസ്സഹായമായി ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ച ദിവ്യ ഒട്ടേറെ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതു തന്നെയാണ് അവളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പര്ശിച്ചതും. അത്തരം അവസ്ഥകള് അവള്ക്ക് നോക്കിനില്ക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണ് പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്ന നായകളെ അവള് സംരക്ഷിക്കാന് തുടങ്ങിയത്. അതിനായി അവളുടെ സ്വന്തം വരുമാനത്തില് നിന്ന് മാസത്തില് ഏകദേശം അറുപതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഭക്ഷണവും ചികിത്സയും താമസവും ഒരുക്കിയത്.
സുബ്രഹ്മണ്യന്റെയും നാഗലക്ഷ്മിയുടെയും മകളാണ് ദിവ്യ. ഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോള് തന്നെ ഒരു സ്വകാര്യ ഓഫിസില് ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലര്ക്കായി ജോലിക്ക് കയറി. ചെറിയ വരുമാനമാണ് അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നത്. ആ വരുമാനത്തില് നിന്നാണ് ആയിരത്തിധികം നായകളെ ചികിത്സിക്കുന്നതും അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നതും താമസം ഒരുക്കുന്നുതുമെല്ലാം.
"രോഗബാധിതരായ നായകളെ ഞാന് ചികിത്സിക്കും. വാഹാനപകടങ്ങളില് പരിക്കേറ്റവയെ രക്ഷിക്കും. ഇപ്പോള് ഏകദേശം ആയിരം നായകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയും നല്കിയ പിന്തുണയാണ് ഇതിന് പിന്നില്. സേവ് ദി ആനിമല്സ് ഫൗണ്ടേഷന് ആരംഭിക്കാന് തന്നെ പ്രചോദനമായത് അവരടെ പ്രോത്സാഹനമാണ്",ദിവ്യ പറഞ്ഞു.
ദിവസവും രണ്ടുമൂന്നും കോളുകള് വരാറുണ്ട്. നായകള്ക്ക് പരിക്കേറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ. മുഴുവന് ചെലവും സ്വന്തം ശമ്പളത്തില് നിന്ന് തന്നെയാണ്. മുന്പ് ഓട്ടോഡ്രൈവറായിരുന്നു അച്ഛന് സുബ്രഹ്മണ്യം പരിക്കേറ്റ നായകളെ ആശുപത്രികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കില് അഭയ കേന്ദ്രത്തിലേക്കോ സ്വന്തം ഓട്ടോയിലായിരുന്നു കൊണ്ടുവരാറുള്ളതെന്നും ദിവ്യ പറഞ്ഞു.
"മകളുടെ ചെറിയ പ്രായത്തില് തന്നെ മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് അഭിമാനമാണ്. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തില് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് സന്തോഷമാണ്, അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളില് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും". എന്നുപറയുകയാണ് ദിവ്യയുടെ മാതാപിതാക്കള്
സ്നേഹം കൊണ്ടും കരുണ കൊണ്ടും സമൂഹത്തില് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാകുമെന്നാണ് ദിവ്യ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭാവിയില് കൂടുതല് സഹായികളെയും സ്ഫോണ്സേഴ്സന്റെയും പിന്തുണയോടെ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിക്കാനാണ് ദിവ്യയുടെ ആഗ്രഹം.
