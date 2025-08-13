ചണ്ഡിഗഢ്: 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രമാണ് ബാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവരുടെ ഓര്മ്മകള് രാജ്യത്തെമ്പാടും അലയടിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തില് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ധീര രക്തസാക്ഷികളെ വേറിട്ട രീതിയില് ആദരിക്കുന്ന ഒരിടത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം.
ഹരിയാനയിലെ യമുന നഗര് ജില്ലയില് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എന്താ എല്ലായിടവും ക്ഷേത്രങ്ങളില്ലേ എന്നല്ലേ ഇപ്പോ ചിന്തിച്ചത്? എന്നാല് എല്ലായിടങ്ങളിലുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള് പോലെയല്ല ഇത്. ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്.
ദൈവങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ജില്ലയിലെ ഗുംതാല റാവു ഗ്രാമത്തില് ഉള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അല്പ്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ക്വിലാബ് ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇപ്പോ കാര്യങ്ങള് ഏകദേശം വ്യക്തമായിക്കാണും. അതേ രക്ഷസാക്ഷികളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. 250ലേറെ രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിമകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവന് ബലിയര്പ്പിച്ച ധീരരക്തസാക്ഷികളെയാണ് ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നത്.
ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് 2000ത്തില്
വാര്യം സിങ് എന്നയാളാണ് ഇന്ക്വിലാബ് ഷഹീദ് മെമ്മോറിയല് ചാരിറ്റി ക്ലബ്ബിന്റെ സ്ഥാപകന്. ഇദ്ദേഹവും ഈ ക്ലബ്ബുമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നില്. 2000ത്തില് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യത്തെ ഏക രക്തസാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.
ധീര രക്തസാക്ഷി ഭഗത് സിങിന്റെ പ്രതിമയാണ് ആദ്യമായി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. തുടര്ന്ന് ക്രമേണ 250ഓളം രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിമകള് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗത് സിങിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം 20 പേരുടെ പ്രതിമകളാണ് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഭാരത മാതാവ്, സുഖ് ദേവ്, സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്, മംഗല്പാണ്ഡെ തുടങ്ങിയവരുടെയും പ്രതിമകള് ഇതിലുള്പ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിമകളായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള രക്തസാക്ഷികളുടെ എടുത്ത് മാറ്റാനാകുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ഏക രക്തസാക്ഷി ക്ഷേത്രമാണിത്. രക്തസാക്ഷികളെ ആദരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷേത്ര നിര്മ്മാണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും വാര്യം സിങ് പറയുന്നു. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇത്തരമൊരു ക്ഷേത്രമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ഗ്രാമത്തിനുണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങള് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഒരു ദൈവത്തെയും ഈ ഗ്രാമീണര് ആരാധിക്കുന്നുമില്ല. ഒരു മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളോ ഗുരുദ്വാരകളോ ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേഒരു ഗുരുദ്വാര ഇവിടെ ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
രക്ത സാക്ഷികളെ വണങ്ങാന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നു പോലും ആളുകളുടെ കുത്തൊഴുക്ക്
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് നിരവധി പേര് രക്തസാക്ഷികളെ ആരാധിക്കാനായി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതായി വാര്യം സിങ് പറയുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര, കെയ്താള്, യമുനാ നഗര് അതിര്ത്തിയിലാണ് ഗുംതാലറാവു ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹരിയാനയിലും പുറത്ത് നിന്നും പതിനായിരങ്ങാണ് നിത്യവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. ദൂരെ നിന്ന് എത്തുന്നവര്ക്ക് ഇവിടെ സൗജന്യമായി തങ്ങാനടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രക്തസാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐക്യത്തിന്റെ കാഴ്ചകള്
ഇവിടെ ഐക്യത്തിന്റെ ചില കാഴ്ചകള് നമുക്ക് കാണാനാകും. എല്ലാ മതങ്ങളിലും പെട്ടവര് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇ എല്ലാ മതത്തിലും ജാതിയിലും പെട്ടവര് ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഈ ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നു. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളവര് രക്തസാക്ഷികള്ക്ക് ആദരമര്പ്പിക്കാന് ഇവിടെ എത്തുന്നു.
ഗ്രാമത്തിലെ സര്ക്കാര് വിദ്യാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികള് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി രക്തസാക്ഷികള്ക്ക് ആദരമര്പ്പിച്ച ശേഷമാണ് വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രയില് നിന്ന് കര്ണാലിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയോരത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വഴി കടന്ന് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവര്മാരും ഇവിടെ ആരാധന നടത്തുന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലായിടങ്ങളില് നിന്നും രക്തസാക്ഷികള്ക്ക് ആദരമര്പ്പിക്കാന് ഇവിടേക്ക് ആളുകള് എത്തുന്നത് തങ്ങള്ക്ക് ഏറെ അഭിമാനകരമാണെന്ന് ഗ്രാമത്തലവന് പര്വീണ് കുമാര് പറയുന്നു.
രക്തസാക്ഷികളുടെ രാജ്യത്തെ ഏക ക്ഷേത്രം തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലായതില് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരിയായ രജനി പറയുന്നു. എല്ലാദിവസവും മാതാപിതാക്കള്ക്കൊപ്പം ഇവിടെയെത്തി രക്തസാക്ഷികളെ വണങ്ങാറുണ്ടെന്ന് ഗ്രാമവാസിയായ രഷ്മീത് കൗര് പറയുന്നു.
ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഇവരുടെ ത്യാഗോജ്ജ്വല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് പകരാന് ഈ ക്ഷേത്രം സഹായകമാകുമന്നാണ് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലെ അംഗമായ സര്വ്ജീത് സിങ് പറയുന്നത്. നാം ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജീവവായു ശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ ക്ഷേത്രം വരും തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും. ഇവരുടെ ത്യാഗം ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. ഇവരുടെ വീരഗാഥകള് വരും തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകും. ഇത് അവരില് ദേശീയത വളര്ത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.