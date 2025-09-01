ETV Bharat / bharat

യമുനയില്‍ കുത്തൊഴുക്ക്; ഡൽഹിയിലും ഹരിയാനയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും പ്രളയ ഭീതി, ഹിമാചലില്‍ മഴ മരണം 320, വലഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യ

ഹതിനികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടില്‍ നിന്നും യമുനയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡൽഹിയിലെത്തുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

All gates of Hathini Kund Barrage were opened (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2025 at 12:24 PM IST

ഷിംല: ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം. ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴ ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. വിവിധ ഇടങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. യമുനാ നദിയിലെ കനത്ത നീരൊഴുക്ക് പ്രളയ ഭീതി ഉയര്‍ത്തുകയാണ്.

ഈ മണ്‍സൂണില്‍ ആദ്യമായി ജലനിരപ്പ് അപകട നിലയിലേക്ക് എത്തി. ഹതിനികുണ്ഡ് ബാരേജില്‍ യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് 2,38,751 ക്യുസെക് ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജലനിരപ്പ് തുടർച്ചയായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഡൽഹി, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ യമുനയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ജലസേചന വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡൽഹി സർക്കാരിനെയും ഹരിയാനയിലെ വിവിധ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സമയബന്ധിതമായി ക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

ഹതിനികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടിന്‍റെ ഗേറ്റുകൾ തുറന്നു: അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വൈകിയാണ് യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് വലിയ തോതില്‍ ഉയരാന്‍ തുടങ്ങിയത്. പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് 1,65000 ക്യൂസെക്‌സും 5 മണിക്ക് 2,10,361 ക്യൂസെക്‌സും എത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ 7:00 മണിക്ക് 2,38,758 ക്യൂസെക്‌സിലേക്കാണ് ജലനിരപ്പ് എത്തിയത്. ഇതോടെ ഹതിനികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടിന്‍റെ ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി.

ഡൽഹിയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ്: ഹതിനികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടില്‍ നിന്നും യമുനയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡൽഹിയിലെത്തുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ അവിടെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജലസേചന വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിങ്‌ എഞ്ചിനീയർ ആർ.എസ്. മിത്തൽ പറഞ്ഞു. യമുനയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഹതിനികുണ്ഡ് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് താഴാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഹിമാചലില്‍ മരണ സംഖ്യ 320-ലേക്ക്: ജൂൺ 20-ന് മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഹിമാചലില്‍ ഇതുവരെ 320 പേര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, മേഘവിസ്ഫോടനം, മുങ്ങിമരണങ്ങൾ, വൈദ്യുതാഘാതം തുടങ്ങിയ മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ 166 മരണങ്ങളും റോഡപകടങ്ങളിൽ 154 മരണങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (എസ്‌ഡിഎംഎ) അറിയിച്ചു. തുടർച്ചയായ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കനത്ത ദുരിതമാണ് നേരിടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 788 റോഡുകളും 2,174 വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും (ഡിടിആറുകളും), 365 ജലവിതരണ പദ്ധതികളും തടസ്സപ്പെട്ടതായി എസ്‌ഡിഎംഎ വ്യക്തമാക്കി.

