"ഈ ദേശത്തെ പൂക്കൾ ഐക്യത്തോടെ വിരിയട്ടെ..." വിവാദങ്ങള്ക്കൊടുവില് മൈസൂരു ദസറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദ്യ മുസ്ലിം വനിതയായി ബാനു മുഷ്താഖ്
Published : September 22, 2025 at 2:07 PM IST
ബെംഗളൂരു: വിവാദങ്ങള്ക്കൊടുവില് ലോകപ്രശസ്തമായ മൈസൂർ ദസറയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ബുക്കർ സമ്മാന ജേതാവായ എഴുത്തുകാരി ബാനു മുഷ്താഖ്. ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയാണ് ബാനു മുഷ്താഖ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഘാടനം കുറിച്ചത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും നിരവധി മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തു.
ഇതോടെ മൈസൂരു ദസറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദ്യ മുസ്ലിം വനിതയായി ബാനു മുഷ്താഖ്. ദസറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അഞ്ചാമത്തെ വനിതയെന്ന പ്രത്യേകതയും ബാനു മുഷ്താഖിനുണ്ട്. "ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ്", അമ്മ ചാമുണ്ഡേശ്വരിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ഉദ്ഘാടന വേദിയില് മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു.
#WATCH | Mysuru, Karnataka: Booker prize-winning author Banu Mushtaq, who inaugurated Mysuru Dasara, is being honoured by the Mysuru district administration. pic.twitter.com/kycNvUkFDq— ANI (@ANI) September 22, 2025
"ഇത് ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമാണ്. ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും അതിൽ അർഹമായ സ്ഥാനമുണ്ട്," വിമർശകർക്ക് മറുപടിയായി അവർ പറഞ്ഞു. "എന്നെ എതിർത്തവരോട്, എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഞാൻ ഐക്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. എല്ലാവർക്കും തുല്യ പങ്കും തുല്യ കരുതലും ഉള്ള ഒരു സ്നേഹ സമൂഹം നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാം," സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന് അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
"ഇത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും സമാധാനത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാം. ഈ ദേശത്തെ പൂക്കൾ ഐക്യത്തോടെ വിരിയട്ടെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വിദ്വേഷവും അസഹിഷ്ണുതയും അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ," തൻ്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, "ഇവിടെ കത്തിക്കുന്ന വിളക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തിനും സമാധാനവും ക്ഷമയും നീതിയും പകരട്ടെ. ഈ വിളക്ക് ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കട്ടെ." ക്ഷണത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞ അവർ ഉത്സവത്തെ "സമഗ്രതയുടെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ആഘോഷം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
#WATCH | Mysuru: Karnataka Chief Minister Siddaramaiah, Booker prize-winning author Banu Mushtaq, and other dignitaries inaugurated Dasara 2025 by performing a floral offering to Goddess Chamundeshwari on the silver chariot. pic.twitter.com/lDunOoKZuA— ANI (@ANI) September 22, 2025
എന്താണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്ന്ന വിവാദം?
അതേസമയം, എഴുത്തുകാരിയായ ബാനു മുഷ്താഖ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്ന ആളായതിനാല് ദസറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങള് ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്ന് ബാനുവിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സുപ്രീം കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും കോടതി അത് തള്ളിയിരുന്നു. ബിജെപി മുൻ എംപി പ്രതാപ് സിംഹയും മറ്റ് രണ്ട് പേരും സമർപ്പിച്ച മൂന്ന് ഹർജികൾ കർണാടക ഹൈകോടതി തള്ളിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എച്ച്.എസ് ഗൗരവ് സമർപ്പിച്ച പ്രത്യേക ഹര്ജിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും തളളിയത്. ഈ ഹര്ജി ഫയൽ ചെയ്തതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി, ഭരണഘടനയിലെ ആമുഖത്തിലെ മതേതരത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹര്ജി തള്ളിയത്.
ആരാണ് ബാനു മുഷ്താഖ്?
പ്രശസ്ത കന്നഡ സാഹിത്യകാരിയാണ് ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ് ജേതാവായ ബാനു മുഷ്താഖ്. കന്നഡ ഭാഷയെ ലോക പ്രശസ്തമാക്കുന്നതില് അവര് മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചു. 2017ൽ ദസറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രശസ്ത കവി കെ.എസ് നിസാർ അഹമ്മദിന് ശേഷം ദസറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ മുസ്ലിം വ്യക്തിയാണ്. 1948ൽ കർണാടകയിലെ ഹസനില് ജനിച്ച ബാനു മുഷ്താഖ്, കന്നഡ മീഡിയം കോൺവെൻ്റ് സ്കൂളിൽ ചേരുകയും കന്നഡ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുകയും ചെയ്തു. സ്കൂൾ കാലത്ത് തന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ബാനു 27-ാം വയസിൽ അവരുടെ ആദ്യ ചെറുകഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
കർണാടക സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, ദാന ചിന്താമണി അത്തിമാബ്ബെ അവാർഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ബഹുമതികളും ബാനു മുഷ്താഖ് നേടി. ലങ്കേഷ് പത്രികയിൽ പത്രപ്രവർത്തകയായും ബാനു ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നിയമം പഠിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എഴുത്ത് തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹാര്ട്ട് ലാമ്പ് എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ മൊഴിമാറ്റത്തിനാണ് 2025 മെയ് മാസത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. തൻ്റെ ജീവിത പോരാട്ടാനുഭവങ്ങൾ ഹാര്ട്ട് ലാമ്പിലൂടെ അവര് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള ആറു പുസ്തകങ്ങളാണ് അന്തിമപട്ടികയിലിടം നേടിയത്. ഇതില് നിന്നാണ് ബാനുവിന്റെ പുസ്തകം പുരസ്കാര നിര്ണയ സമിതി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രാദേശിക ഭാഷയില് ഹാസ്യാത്മകയമായുള്ള അവതരണം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായെന്ന് ജൂറി വിലയിരുത്തി. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സംഘര്ഷങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. ഓരോ കഥയും ചെറുതല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിലൂന്നി പിറന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത്.
