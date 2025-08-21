ETV Bharat / bharat

നിങ്ങളുടെ താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു, പ്രായമാകുമ്പോള്‍ നടതള്ളരുതേ അവരെ; ചേര്‍ത്തുപിടിക്കണം, ഇന്ന് ലോക മുതിർന്ന പൗരരുടെ ദിനം - WORLD SENIOR CITIZENS DAY 2025

മുതിർന്ന പൗരരെ ബഹുമാനിക്കാനും സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കാനുമാണ് ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സംഘടന എല്ലാ വർഷവും ആഗസ്‌റ്റ് 21 സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഡേയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

Representative image (Getty Images)
ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2025 at 12:00 AM IST

തെരുവുകളുടെ ഓരത്തും, കടത്തിണ്ണകളിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജന്മങ്ങളായി വാർധിക്യത്തിൽ അലയുന്നവർ...ആളൊഴിഞ്ഞ തീവണ്ടികളിലും തിരക്കുള്ള പൊതു ഇടങ്ങളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും മക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ... വാർധ്യക്യത്തിലെത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ നടതള്ളുന്ന പ്രവണത വികസ്വര രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലുള്ളതായി കണ്ടു വരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ വാർധ്യക്യങ്ങൾ തെരുവിലാകാതിരിക്കാൻ നാം ലോക വയോജന ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 21 ലോകസീനിയർ സിറ്റിസൺ ഡേയാണ്. മുതിർന്ന പൗരരെ ബഹുമാനിക്കാനും സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കാനുമാണ് ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സംഘടന എല്ലാ വർഷവും സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനമില്ലാത്ത സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനും വയോജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഇത്തരം ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കപ്പെടേണ്ടത്.

ചരിത്രത്തിൽ ലോക സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഡേ

അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് റൊണാൾഡ് റീഗന്‍റെ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ആശയമാണ് ലോക സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഡേ എന്നത്. 1988 ഓഗസ്റ്റ് 21 ദേശീയ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ദിനമായി റൊണാൾഡ് റീഗൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുതിർന്ന പൗരരെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾക്കും സംഭാവനകൾക്കും ആദരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുവാനുമാണ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

പ്രായമായവരെ ബാധിക്കുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുക എന്നതാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മുതിർന്ന പൗരരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് പൊതുജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. 1988 ഓഗസ്റ്റ് 19-ന് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതിനുശേഷം, റൊണാൾഡ് റീഗൻ ലോക മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ദിനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനുശേഷം, 1990 ഡിസംബർ 14-ന് യുഎൻജിഎ (ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ) ഓഗസ്റ്റ് 21 അന്താരാഷ്ട്ര മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ദിനമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ലോക മുതിർന്ന പൗരരുടെ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും മുതിർന്നവർക്ക് തടസമില്ലാതെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഓരോ സർക്കാരിൻ്റെയും കടമയാണ്. മുതിർന്ന പൗരർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസമോ പ്രശ്‌നങ്ങളോ നേരിടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഈ ദിവസം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്ന പൗരർക്കായി സർക്കാർ നേതൃത്വത്തിലെ വ്യത്യസ്‌ത പദ്ധതികൾ

വൃദ്ധർക്കായുള്ള സംയോജിത പരിപാടികൾ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശിയ വാർധക്യ പെൻഷൻ പദ്ധതി, രാഷ്ട്രീയ വയോശ്രീ യോജന, വയോശ്രേഷ്‌ഠ സമ്മാൻ എന്നിവ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൗരർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ഈ പദ്ധതികൾ രാജ്യത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്.

2050 ആകുമ്പോഴേക്കും, ലോകജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും 60 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ളവരാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം യുവാക്കളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കായി പ്രത്യേക ഒപി കൗണ്ടര്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. 2025 സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്. താലൂക്, താലൂക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ്, ജില്ലാ, ജനറൽ ആശുപത്രികൾ, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികള്‍, മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഒപി കൗണ്ടർ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വീണാ ജോർജ്ജ് പറഞ്ഞു.

ആവശ്യം ശരിയായ പരിചരണം

പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ പലർക്കും പരിചരണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൃത്യമായ പരിചരണവും ശ്രദ്ധയുമാണ് ആവശ്യമുള്ളതായി കാണുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് യുവാക്കളോടൊപ്പം മുതിർന്ന പൗരരുമാണെന്ന് ഈ ദിനം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

