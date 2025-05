ETV Bharat / bharat

ഇന്ന് ലോക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യദിനം, അറിയാം ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും - WORLD PRESS FREEDOM DAY

Published : May 3, 2025 at 10:23 AM IST

എല്ലാക്കൊല്ലവും മെയ് മൂന്ന് ലോക പത്രസ്വാതന്ത്യദിനമായി നാം ആചരിച്ച് പോരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ നാലാം തൂണിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഈ ദിനാചരണം സത്യം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെയും ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു. ലോകമെമ്പാടും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ ഈ ദിനാചരണം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു. ഒപ്പം വിവരങ്ങള്‍ തടസമില്ലാതെ ഒഴുകിയെത്തുന്നുവെന്നും ഈ ദിനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിക്കേണ്ടി വന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ഈ ദിനത്തില്‍ നാം ആദരിക്കുന്നു.

'ധീരമായ പുത്തന്‍കാലത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്- പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സ്വാധീനം'(Reporting in the Brave New world-The imapact of Artificial Intelligence)എന്നതാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ദിനാചരണത്തിന്‍റെ പ്രമേയം. ഈ വിശേഷ ദിനത്തില്‍, ഈ ദിനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും ചരിത്രവും അറിയാം.

1991ല്‍ യുനെസ്‌കോയുടെ ശുപാര്‍ശയെ തുടര്‍ന്ന് ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭ 1993ലാണ് ലോക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 1994ല്‍ ആദ്യമായി ലോകപത്രസ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആചരിച്ചു. അന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യരംഗത്തെ പ്രമുഖ രേഖയായ വിന്‍ഡ്ഹോക്ക് പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മ പുതുക്കി മെയ് മൂന്ന് ലോക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആചരിച്ച് പോരുന്നു. 1991ല്‍ നമീബിയയിലെ വിന്‍ഡ് ഹോക്കില്‍ നടന്ന യുനെസ്‌കോയുടെ സെമിനാറിലുണ്ടായ ഈ പ്രഖ്യാപനം, ജനാധിപത്യത്തില്‍ സ്വതന്ത്ര മാധ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു.

ലോക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യദിനം 2025; പ്രാധാന്യം

മാധ്യമങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിനമാണിത്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്ത് കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമായി സംസാരിക്കണമെന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്ക്കരിക്കാന്‍ ഈ ദിനാചരണം സഹായകമാകുന്നു. തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഈ ദിനം ഒരു അവസരമൊരുക്കുന്നു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിഹാര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഈ ദിനാചരണം അവസരമൊരുക്കുന്നു.