ആയിരം വാക്കുകളേക്കാള്‍ ശക്തം ഒറ്റ ചിത്രം; ഇന്ന് വേള്‍ഡ് ഫോട്ടോഗ്രഫി ഡേ, അറിയാം ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും - WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2025

'എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രം' എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം

Representative image (Freepik)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 11:51 AM IST

കാലങ്ങളെയും ദേശങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ആഴത്തിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത് ഓർമ്മകളിലേയ്ക്ക് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതാണ് നിശ്ചല ചിത്രങ്ങൾ. കറുപ്പും വെള്ളയും ഇടകലർന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യാശയുടെ നിറങ്ങൾ തിളങ്ങിയിരുന്നു. അതിന് കാരണമായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന കലയായിരുന്നു. ഇന്ന് ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനം. സർഗാത്മകതയുടെയും ഭാവനയുടെയും ഒത്ത് ചേർന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

ഫോട്ടോഗ്രാഫി: ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും

ലൂയി ടെഗ്വെരെ എന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതായി ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പിന്‍ഹോള്‍ ക്യാമറയായ 'ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ'യുടെ പിറവിക്ക് പിന്നിലും അരിസ്‌റ്റോട്ടിലിൻ്റെ കാഴ്‌ചപ്പാടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു. കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശ രശ്‌മികൾ ഇരുട്ട് മുറിയുടെ പ്രതലത്തിൽ തലകീഴായി പതിയുന്നുവെന്ന തത്വമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റേതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്.

1839 ഓഗസ്റ്റ് 19നാണ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ആദിമരൂപമായ 'ഡൈഗ്രോടൈപ്പ്' എന്ന ഉപകരണം ഫ്രഞ്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്. ആ ദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലാദ്യമായി ക്യാമറയിലൂടെ ഒരു ചിത്രമെടുത്തത് ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ജോസഫ് നീസിഫോര്‍ നെയ്‌പ്പസ് ആണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു.

1826ല്‍ ഫ്രാന്‍സിലെ ബര്‍ഗണ്ടിയില്‍ വച്ച് വീടിൻ്റെ മുകള്‍ഭാഗത്തെ ചിത്രമാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ ചിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നത്. 'ഹീലിയോഗ്രഫി' എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.

2009ൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫോട്ടോഗ്രഫറായ കോർസ്‌ക് അരായാണ് ഫോട്ടോഗ്രഫി ദിനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുവരുന്നത്. സിൽവർ അയഡൈഡ് പുരട്ടിയ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു വസ്‌തുവിന്‍റെ പ്രതിബിംബം പതിയുമെന്നും പ്രതിബിംബം പ്ലേറ്റിൽ സ്ഥിരമായി കാണാനാകുമെന്ന കണ്ടുപിടിത്തമാണ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ജനകീയതയ്‌ക്ക് കാരണം.

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിശ്ചല കളർ ചിത്രം

1861ലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ കളര്‍ചിത്രം പിറന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ക്ലാര്‍ക്ക് മാക്‌സ്‌വെല്ലാണ് ആദ്യമായി കളര്‍ ചിത്രം പകര്‍ത്തിയത്. ആദ്യ ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടോയുടെ ജനനം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. ആദ്യമായി ഡിജിറ്റല്‍ ഫോട്ടോ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് 1957ലാണ്. എന്നാൽ 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമറ ലോകത്തിന് മുന്നിലേയ്ക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സ്റ്റീഫന്‍ സാസെണാണ് ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമറയുടെ ഉപജ്ഞാതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ലോക പ്രശസ്‌ത ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ

ലോകം ഒരു ക്യാന്‍വാസായി മാറുമ്പോൾ അവിടെ സർഗാത്മകത ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ തന്നെ മാറ്റിയ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമാരുമുണ്ട്. സുഡാനിലെ ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ എല്ലരിച്ച ഒരു കുഞ്ഞും തൊട്ടടുത്തുള്ള കഴുകനും എന്ന ചിത്രമാണ് കെവിൻ കാർട്ടറെ ലോക ശ്രദ്ധയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചത്.

നിക്ക് ഉട്ടിൻ്റെ വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധത്തിലെ നാപാം പെൺകുട്ടി, ടിയാനൻമെൻ സ്‌ക്വയർ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ ടാങ്കുകളെ ചെറുക്കുന്ന ചൈനീസ് യുവാവിൻ്റെ ടാങ്ക് മാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ. സ്റ്റീവ് മക്കറെയുടെ അഫ്‌ഗാൻ പെൺകുട്ടി, റംഗൂബീർ സിങിൻ്റെ ചിത്രം പിൽഗ്രിം ആൻഡ് അംബാസഡർ കാർ, കുംഭമേള എന്നിവ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫികളുടെ നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.

വിവിധ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമറകൾ:

1. DSLR (ഡിജിറ്റൽ സിംഗിൾ ലെൻസ് റിഫ്ലെക്‌സ്‌ ക്യാമറ)

2. മിറർലെസ് ക്യാമറ

3. കോമ്പാക്‌ട് പോയിൻ്റ്-ആൻഡ്-ഷൂട്ട് ക്യാമറ

4. ആക്ഷൻ ക്യാമറ

5. ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ക്യാമറ

6. മീഡിയം ഫോർമാറ്റ് ക്യാമറ

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

