ETV Bharat / bharat

ട്രെയിൻ എഞ്ചിനുകളിലെ ശൗചാലയം വനിത ലോക്കോ പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് വിദൂര സ്വപ്‌നം; ദുരിത യാത്രയ്ക്ക് എന്ന് അറുതി?

File - Woman Loco Pilots driving the passenger train, travelling from Ranchi to Lohardaga, on the occasion of International Women's Day, at Ranchi Railway Station ( ANI )