ദൗസ: പിക്ക് അപ് വാനും ട്രക്കും തമ്മില് കൂട്ടിയിടിച്ച് 11 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസ ജില്ലയില് ബാപി ഗ്രാമത്തിലെ മനോഹര്പൂരിലുള്ള പാതയിലാണ് പുലര്ച്ചെ അപകടമുണ്ടായത്. നാല് സ്ത്രീകളും ഏഴ് കുട്ടികളുമാണ് അപകടത്തില് മരിച്ചത്.
ഖതു ശ്യാംജി ക്ഷേത്ര ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തില് പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പത്ത് പേര് സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞയുടന് തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന് തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ച ഒരു സ്ത്രീയും പിന്നീട് മരിച്ചതോടെയാണ് മരണ സംഖ്യ പതിനൊന്നിലെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങള് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി മാറ്റി.
ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ഇറ്റ ജില്ലയിലുള്ള അസ്രൗലി ഗ്രാമത്തില് നിന്നുള്ളവരാണ് ദുരന്തത്തിനിരയായവരെല്ലാമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഖതുശ്യാം, സലസാര് ബാലാജി ക്ഷേത്രങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം തിരികെ മടങ്ങും വഴിയാണ് അപകടം.
അപകടത്തില് പതിനൊന്ന് പേര് മരിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടര് ദേവേന്ദ്ര കുമാര് പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒന്പത് പേരെ ജയ്പൂര് എസ്എംഎസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാര്റി. മൂന്ന് പേര് ദൗസ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
#WATCH | Rajasthan | Dausa District Collector Devendra Kumar says, " according to initial reports, 10 people have died in an accident near bapi. 9 people have been referred for treatment and 3 are being treated in the district hospital... the accident occurred between a passenger… pic.twitter.com/TAiXgdxIbx— ANI (@ANI) August 13, 2025
അപകടം ഏറെ കനത്തതായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറഞ്ഞു. പിക്ക് അപിന്റെ മുന്വശം പൂര്ണമായും തകര്ന്നു. ഉള്ളില് കുടുങ്ങിയവരെ ഒരു മണിക്കൂറോളം പണിപ്പെട്ടാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
അപകടത്തില് പെട്ടവരെല്ലാം ആദ്യം ഖതുശ്യാമ്ജി ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം സലസാര് ബാലാജി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുകയും പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഡിഎസ്പി രവിപ്രകാശ് ശര്മ്മ പറഞ്ഞു. പാതയോരത്ത് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിലാണ് യാത്രക്കാരുമായെത്തിയ വാന് ഇടിച്ചത്.
സര്ക്കാര് പ്രതിനിധികള് ദുരന്തത്തിനിടയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ധനസഹായമടക്കം എല്ലാ അവശ്യ സഹായങ്ങളും സര്ക്കാര് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടെ അപകടങ്ങള് സംസ്ഥാനത്ത് നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ സര്ക്കാര് നടപടികള് കാര്യക്ഷമമാകാത്തതില് ജനങ്ങള് വിമര്ശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. ദൗസയിലെ അപകടങ്ങള്ക്കെല്ലാം സമാന സ്വഭാവമാണെന്ന് എഐ വഴി നടത്തിയ വിശകലനത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ഉപയോക്താക്കള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല് ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന് അദികൃതര്ക്ക് ആകുന്നില്ലെന്നും ജനങ്ങള് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് ശാശ്വത നടപടികള് കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ജനങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.