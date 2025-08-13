ETV Bharat / bharat

പിക്ക് അപ് വാനും ട്രക്കും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു, സ്‌ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 11 തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ദുരന്തം രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസയില്‍ - PICKUP VAN COLLIDES WITH TRUCK

രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസയില്‍ പിക്ക് അപ് വാനും കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറിയും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ ഏഴ് കുട്ടികളടക്കം 11 പേര്‍ മരിച്ചു. 12പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

DAUSA ROAD ACCIDENT DEVOTEES DEAD IN DAUSA ACCIDENT NEWS RAJASTHAN ACCIDENT
11 killed as pickup van collides with container truck in Dausa, Rajasthan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read

ദൗസ: പിക്ക് അപ് വാനും ട്രക്കും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് 11 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസ ജില്ലയില്‍ ബാപി ഗ്രാമത്തിലെ മനോഹര്‍പൂരിലുള്ള പാതയിലാണ് പുലര്‍ച്ചെ അപകടമുണ്ടായത്. നാല് സ്‌ത്രീകളും ഏഴ് കുട്ടികളുമാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഖതു ശ്യാംജി ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പത്ത് പേര്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞയുടന്‍ തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഒരു സ്‌ത്രീയും പിന്നീട് മരിച്ചതോടെയാണ് മരണ സംഖ്യ പതിനൊന്നിലെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനായി മാറ്റി.

Also Read; 'ലെവൽ ക്രോസ് വിമുക്ത കേരളം': കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ ഫ്ലൈ ഓവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് മുഖ്യമന്ത്രി

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഇറ്റ ജില്ലയിലുള്ള അസ്രൗലി ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് ദുരന്തത്തിനിരയായവരെല്ലാമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഖതുശ്യാം, സലസാര്‍ ബാലാജി ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം തിരികെ മടങ്ങും വഴിയാണ് അപകടം.

അപകടത്തില്‍ പതിനൊന്ന് പേര്‍ മരിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ ദേവേന്ദ്ര കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒന്‍പത് പേരെ ജയ്‌പൂര്‍ എസ്‌എംഎസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാര്റി. മൂന്ന് പേര്‍ ദൗസ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അപകടം ഏറെ കനത്തതായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. പിക്ക് അപിന്‍റെ മുന്‍വശം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. ഉള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയവരെ ഒരു മണിക്കൂറോളം പണിപ്പെട്ടാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

അപകടത്തില്‍ പെട്ടവരെല്ലാം ആദ്യം ഖതുശ്യാമ്ജി ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം സലസാര്‍ ബാലാജി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുകയും പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഡിഎസ്‌പി രവിപ്രകാശ് ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. പാതയോരത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിലാണ് യാത്രക്കാരുമായെത്തിയ വാന്‍ ഇടിച്ചത്.

സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികള്‍ ദുരന്തത്തിനിടയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ധനസഹായമടക്കം എല്ലാ അവശ്യ സഹായങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ അപകടങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ കാര്യക്ഷമമാകാത്തതില്‍ ജനങ്ങള്‍ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. ദൗസയിലെ അപകടങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം സമാന സ്വഭാവമാണെന്ന് എഐ വഴി നടത്തിയ വിശകലനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ഉപയോക്താക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന്‍ അദികൃതര്‍ക്ക് ആകുന്നില്ലെന്നും ജനങ്ങള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശാശ്വത നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ജനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ദൗസ: പിക്ക് അപ് വാനും ട്രക്കും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് 11 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസ ജില്ലയില്‍ ബാപി ഗ്രാമത്തിലെ മനോഹര്‍പൂരിലുള്ള പാതയിലാണ് പുലര്‍ച്ചെ അപകടമുണ്ടായത്. നാല് സ്‌ത്രീകളും ഏഴ് കുട്ടികളുമാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഖതു ശ്യാംജി ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയവരാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പത്ത് പേര്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞയുടന്‍ തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഒരു സ്‌ത്രീയും പിന്നീട് മരിച്ചതോടെയാണ് മരണ സംഖ്യ പതിനൊന്നിലെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനായി മാറ്റി.

Also Read; 'ലെവൽ ക്രോസ് വിമുക്ത കേരളം': കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ ഫ്ലൈ ഓവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് മുഖ്യമന്ത്രി

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഇറ്റ ജില്ലയിലുള്ള അസ്രൗലി ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് ദുരന്തത്തിനിരയായവരെല്ലാമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഖതുശ്യാം, സലസാര്‍ ബാലാജി ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം തിരികെ മടങ്ങും വഴിയാണ് അപകടം.

അപകടത്തില്‍ പതിനൊന്ന് പേര്‍ മരിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ ദേവേന്ദ്ര കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒന്‍പത് പേരെ ജയ്‌പൂര്‍ എസ്‌എംഎസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാര്റി. മൂന്ന് പേര്‍ ദൗസ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അപകടം ഏറെ കനത്തതായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. പിക്ക് അപിന്‍റെ മുന്‍വശം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. ഉള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയവരെ ഒരു മണിക്കൂറോളം പണിപ്പെട്ടാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

അപകടത്തില്‍ പെട്ടവരെല്ലാം ആദ്യം ഖതുശ്യാമ്ജി ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം സലസാര്‍ ബാലാജി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുകയും പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഡിഎസ്‌പി രവിപ്രകാശ് ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. പാതയോരത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിലാണ് യാത്രക്കാരുമായെത്തിയ വാന്‍ ഇടിച്ചത്.

സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികള്‍ ദുരന്തത്തിനിടയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ധനസഹായമടക്കം എല്ലാ അവശ്യ സഹായങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ അപകടങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ കാര്യക്ഷമമാകാത്തതില്‍ ജനങ്ങള്‍ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. ദൗസയിലെ അപകടങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം സമാന സ്വഭാവമാണെന്ന് എഐ വഴി നടത്തിയ വിശകലനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ഉപയോക്താക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന്‍ അദികൃതര്‍ക്ക് ആകുന്നില്ലെന്നും ജനങ്ങള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശാശ്വത നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ജനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

DAUSA ROAD ACCIDENTDEVOTEES DEAD IN DAUSAACCIDENT NEWSRAJASTHAN ACCIDENTPICKUP VAN COLLIDES WITH TRUCK

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.