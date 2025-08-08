ചണ്ഡീഗഡ്: വിവാഹേതര ബന്ധത്തെ എതിർത്ത ഭർത്താവിനെ കാമുകനൊപ്പം ചേര്ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി ഭാര്യ. യുപിയിലെ ഷംലി സ്വദേശിയായ ഷാനവാസിനെയാണ് (28) ഭാര്യ മൈഫാരിനും കാമുകൻ തസവ്വൂറും സുഹൃത്ത് ഷോയിബും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
സീക്രട്ട് കോഡുകള് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇരുവരും കൊലപാതകത്തിനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്. ഖുർഗാൻ റോഡിൽ വച്ചാണ് മൂവര് സംഘം കൊലപാതകം നടത്തിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കൈരാനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ 1.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ മാലയുമായി ഷാനവാസും മൈഫാരിനും ബൈക്കിൽ ഷാംലിയിലെ ഇസാപൂർ ഖുർഗാൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വാഹനം തടഞ്ഞ് നിർത്തി ഷാനവാസിനെ ചില അക്രമികൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ കുത്തിയ ശേഷം ബൈക്കും മാലയുമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷാനവാസും മൈഫിരിനും ഒരുമിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോള് തന്നെ കാമുകനെ വിളിച്ച് ഒരു കോഡ് വഴി ഷാനവാസുമായി നില്ക്കുന്ന ലൊക്കേഷന് അറിയിച്ചുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്നും ഇരുവരും അതത് ലൊക്കേഷൻ അറിയിക്കുന്നതിനായി കോഡ് ഭാഷ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ഷംലി എസ്പി രാംസേവക് ഗൗതം പറഞ്ഞു.
'പാലം കടക്കുക', 'കുറച്ചുനേരം കാത്തിരിക്കുക' തുടങ്ങിയ കോഡ് വേഡുകളാണ് പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചത്. 'മൻസിൽ ആനേ വാലി ഹേ' എന്നാൽ ഷാനവാസും മൈഫാരിനും ഖുർഗാൻ റോഡിനടുത്തായിരുന്നു. 'കുറച്ചുനേരം കാത്തിരിക്കുക' എന്നാൽ ബൈക്ക് ഖുർഗാൻ റോഡിൽ എത്താൻ പോകുന്നു എന്നാണ്. 'പാലം കടക്കുക' എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ബൈക്കിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുക എന്നാണ്. ഷാനവാസിനെ കോഡ് വേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുടർന്ന പ്രതി ഖുർഗാൻ റോഡിൽ എത്തിയ ഉടൻ കുറ്റകൃത്യം നടത്തി.
മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കാമുകനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഷാനവാസ് പിടികൂടിയതായി പ്രതി മൊഴി നല്കി. വഴക്കിനെത്തുടർന്ന് ഷാനവാസ് മൈഫാരിനെ മർദിച്ചിരുന്നുവെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തസവ്വൂരിനെ ഉടന് തന്നെ ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചതായും പ്രതി പറഞ്ഞു. ഭർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം മൈഫാരിൻ ആശുപത്രിയിൽ പലതവണ കരയുകയും ബോധരഹിതയായി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു.
മൈഫാരിൻ്റെ ചില പ്രവൃത്തികള് പൊലീസില് സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായെന്ന് എസ്പി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാരംഭഘട്ടത്തില് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. തസാവൂരിൻ്റെയും മൈഫാരിൻ്റെയും കോൾ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ഇരുവരും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
ബാഗ്പത്തിലെ സരൂർപൂർ കലാൻ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഇഷ്ടിക ചൂളയിലാണ് തസാവൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കൊലപാതകത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. ഷാനവാസിനെ പ്രതി വെടിവച്ചെങ്കിലും കഴുത്ത് മുറിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഷാനവാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് മൈഫാരിൻ മൊഴി നൽകി. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഗർഹി ദൗലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവാവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു.
