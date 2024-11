ETV Bharat / bharat

ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ നാട്ടില്‍ ആംബുലൻസില്ല; ഗർഭിണി കൈവണ്ടിയിൽ പ്രസവിച്ചു, നവജാത ശിശു മരിച്ചു

Woman being taken in hand cart ( ETV Bharat )