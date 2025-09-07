ETV Bharat / bharat

കൊല്‍ക്കത്തയെ നടുക്കി വീണ്ടും കൂട്ടബലാത്സംഗം; ജന്മദിനത്തില്‍ 20 കാരിയെ ആണ്‍സുഹൃത്തുക്കള്‍ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു

ജന്മദിന പാര്‍ട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് തന്നെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സുഹൃത്തും മറ്റൊരാളും ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് യുവതി പൊലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read

കൊല്‍ക്കത്ത: ജന്മദിനത്തില്‍ 20കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് ആണ്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഹരിദേവ്പൂരിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. ജന്മദിന പാര്‍ട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് തന്നെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സുഹൃത്തും മറ്റൊരാളും ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് യുവതി പൊലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസിലെ പ്രതികളായ ചന്ദൻ മല്ലിക്, ദീപ് ബിശ്വാസ് എന്നിവർ ഒളിവിലാണ്. ഇവര്‍ക്കായി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഹരിദേവ്പൂര്‍ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

തൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചന്ദൻ ദീപിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗം നടന്നെന്ന് യുവതി പറയുന്നു. രാത്രി 10:45 ന് തൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിറന്നാൾ പാർട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് അയാൾ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വീട്ടിൽ പോയ ശേഷം, പിറന്നാൾ പാർട്ടിക്ക് ക്ഷണിച്ച മറ്റാരെയും പെൺകുട്ടി കണ്ടില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. അതിനുശേഷം, ആൺ സുഹൃത്തും മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ചേർന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു. പ്രതികൾ രണ്ടുപേരും രാത്രി മുഴുവൻ തന്നെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി പെൺകുട്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

"വെള്ളിയാഴ്‌ചയായിരുന്നു യുവതിയുടെ ജന്മദിനം. ആ അവസരത്തിൽ, പ്രതി ചന്ദനും ദീപും ഇരയെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വച്ച് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പ്രതി തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അവർ വാതിൽ പൂട്ടി കുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു," പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ 10.30 ഓടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം അവൾ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചു, തുടർന്ന് ശനിയാഴ്‌ച സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികൾക്കായി തങ്ങൾ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചന്ദനുമായി പരിചയപ്പെട്ടതായും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു വലിയ ദുർഗാ പൂജ കമ്മിറ്റിയുടെ തലവനായി ചന്ദൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇയാൾ വഴിയാണ് ദീപിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്, മൂന്നുപേരും നേരത്തെ അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പൂജാ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് രണ്ട് പേരും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതായി യുവതിയില്‍ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനില്‍ക്കുകയാണ്. സംഭവം നടന്ന വീട്ടിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജന്മദിന പാർട്ടിയിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ സംഭവത്തിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രതിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഒളിവിൽ പോയ രണ്ട് യുവാക്കളെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം സ്‌ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും വലിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുകയാണ്. ആർജി കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരു ജൂനിയർ ഡോക്‌ടർ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്‌ രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. റെസ്‌പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം വർഷ പിജി വിദ്യാർഥിയായ 31കാരിയാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

