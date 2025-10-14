കരൂര് ദുരന്തം; സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് എന്തിന്?
തമിഴ്മനാട്ടില് ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് തന്നെയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വര്ധിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : October 14, 2025 at 4:33 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കരൂര് ദുരന്തത്തില് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് (ഒക്ടോബര് 13). വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജയ് റസ്തഗതി അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും അന്വേഷണം നടക്കുക.
സെപ്റ്റംബര് 27 ന് നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്റെ നേതാവുമായ വിജയ് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലാണ് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയതിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ തുടര്ന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി സെന്ട്രല് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്വസ്റ്റിഗേഷന് ( സി ബി ഐ) അന്വേഷണം നടത്താന് ഉത്തരവിട്ടത്.
ഈ സമിതിയില് തമിഴ്നാട് കേഡറിലുള്ള രണ്ട് ഐ പി എസ് ഓഫിസര്മാരും ഉണ്ടാകും. എന്നാല് അവര് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാവരുതെന്നും ഐ ജി റാങ്കില് ഉള്ളവരാകണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ കെ മഹേശ്വരി, എന് വി അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഈ ഉത്തരവ്. ടി വി കെ നല്കിയ ഹര്ജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വന്നിരിക്കുന്നത്.
1.കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറിയത് എന്തുകൊണ്ട്?
കരൂര് ദുരന്തം സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്താന് ഇന്സ്പെക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കാന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 3നാണ് കോടതി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാല് ഈ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ടിവികെ അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് സിബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവായത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഹര്ജികള് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്പാകെ വന്നിരുന്നു. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി പരിഗണിച്ചത്.
ടിവികെയ്ക്കും അതിന്റെ അധ്യക്ഷന് വിജയ്ക്കുമെതിരെ തമിഴ്നാട് അഡിഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഉന്നയിച്ച സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി എസ്ഐടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് ടിവികെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യവും ആര്യമ സുന്ദരവും വാദിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർക്കൊപ്പം അഭിഭാഷകരായ ദീക്ഷിത ഗോഹിൽ, പ്രഞ്ജൽ അഗർവാൾ, രൂപാലി സാമുവൽ, യാഷ് എസ് വിജയ് എന്നിവരും ടിവികെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത്.
കരൂര് മധുര ബെഞ്ചിന്റെ അധികാര പരിധിയില്പ്പെടുന്ന മേഖലയാണ്. ചെന്നൈയിലിരിക്കുന്ന സിംഗിള് ബെഞ്ച് ജഡ്ജി എന് സെന്തില് കുമാര് വിഷയത്തില് ഇടപെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണം സംഘം രൂപീകരിച്ചത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
റാലികള് നടത്തുന്നതില് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്ക്ക് മാര്ഗ രേഖ പുറത്തിറക്കണമെന്നു മറ്റൊരു ഹര്ജിയിലാണ് എസ് ഐ ടി രൂപീകരിച്ചത്. ഇത് ഔചിത്യബോധമില്ലാത്ത നടപടിയാണിതെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഹര്ജിയെ ക്രിമിനല് റിട്ട് പെറ്റീഷനായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതില് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രോറോട് സുപ്രീം കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു.
41 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുകയും 100 ലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്ത കരൂര് സംഭവം രാജ്യമൊട്ടാകെ വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് നടത്തിയ ചില പരാമര്ശങ്ങള് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തിയിരുന്നുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പൊതുജന വിശ്വാസവും പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കണക്കിലെടുത്ത്, സ്വാതന്ത്ര്യവും പക്ഷപാതപരവുമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാന് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് നിര്ദേശിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.
" പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണിതെന്നും, ദേശീയ മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ സംഭവത്തില് നീതിയുക്തവും നിഷ്പ്തവുമായ അന്വേഷണം അര്ഹിക്കുന്നുവെന്നതു കൊണ്ടും അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറാന് ഒരു നിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നീതിയുടെ ന്യായമായ ഭരണനിര്വഹണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ന്യായമായ അന്വേഷണം ഒരു പൗരന്റെ അവകാശമാണെന്നതില് സംശയമില്ല."
സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിനായുള്ള സമിതിയില് തമിഴ്നാട് കേഡറിലുള്ള രണ്ട് ഐ പി എസ് ഓഫിസര്മാരും ഉണ്ടാകും. എന്നാല് അവര് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാവരുതെന്നും ഐ ജി റാങ്കില് ഉള്ളവരാകണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ കെ മഹേശ്വരി, എന് വി അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഈ ഉത്തരവ്. ടി വി കെ നല്കിയ ഹര്ജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വന്നിരിക്കുന്നത്.
സിബിഐ അന്വേഷണം നിരീക്ഷിക്കുക, കൂടുതല് അന്വേഷണം ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളില് നിര്ദേശം നല്കുക, സി ബി ഐ ശേഖരിച്ച തെളിവുകള് അവലോകനം ചെയ്യുക, അന്വേഷണം യുക്തിസഹമായ ഒരു നിഗമനത്തില് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മേല്നോട്ടം വഹിക്കുക, ന്യായമാ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാനക ആവശ്യമായ അനുബന്ധമായതുമായ അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നിവയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലകള്. ജസ്റ്റിസ് റസ്തോഗിയുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം കമ്മിറ്റിക്ക് സ്വന്തം നടപടി ക്രമങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്താനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടികാട്ടി.
2. പ്രധാന കാരണം താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്
സംസ്ഥാന അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പരാജയം / പക്ഷപാത ആരോപണം:
സംസ്ഥാന പൊലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യത്തിന് മുന്നേറുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും രാഷ്ട്രീയമോ ഭരണപരമോ ആയ സ്വാധീനം അന്വേഷണം ബാധിക്കാമെന്ന ആശങ്കയും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
- ജനതയുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ:
ദുരന്തത്തിൽ നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതിനാൽ, പൊതുജനങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു. സിബിഐ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് അന്വേഷണം വിശ്വാസയോഗ്യവും വിശ്വസനീയവുമാക്കുന്നു.
- വ്യാപകമായ സ്വഭാവമുള്ള കേസ്:
ദുരന്തത്തിന് പിന്നിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ, കരാർ അഴിമതി, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ തുടങ്ങിയ ബഹുസ്വര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നതിനാൽ, സംസ്ഥാനതല അന്വേഷണം പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കോടതി കണ്ടു.
- നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ:
ദുരന്തം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും തെളിവുകൾ ശരിയായി ശേഖരിക്കാനും സിബിഐക്ക് കൂടുതൽ കഴിവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്.
3. തിരഞ്ഞെടുപ്പും സിബി ഐയും
തമിഴ്മനാട്ടില് ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് തന്നെയാണ് സിബി ഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വര്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കരൂര് കേസും എസ് ഐ ടി അന്വേഷണവുമൊക്കെയായി പ്രചാരണത്തില് നിന്ന് വിജയ്യെ മാറ്റിനിര്ത്താന് കാരൂര് ദുരന്തം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പല രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളും കണക്കുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാല് ഇത് പാളിപോവുകയാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് പറയുന്നത്.
എന്നാല് കരൂരില് ദുരന്തം ഉണ്ടായി തുടക്കം മുതല് തന്നെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെ വിമര്ശിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. റാലിക്കിലെ മനഃപൂര്വം പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് ചിലര് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ടി വി കെ യുടെ ആരോപണം. പിന്നീട് തമിഴ്നാട് പൊലീസിനെ എതിര്ക്കുന്നതും എസ് ഐ ടിയെ എതിര്ത്തും ടി വി കെ സുപീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസില് സി ബി ഐ പ്രവേശിച്ചതോടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ പിടിവള്ളി സര്ക്കാരിന്റെ കയ്യില് നിന്നും നഷ്ടമാകുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് പറയുന്നു.
Also Read:കരൂർ ആവർത്തിക്കരുത്, ടിവികെയില് അടിമുടി മാറ്റം; സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാർട്ടിക്കുള്ളില് സന്നദ്ധസേന