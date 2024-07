ETV Bharat / bharat

ബര്‍ഗര്‍ കിങ് ഔട്ട്‌ലെറ്റ് കൊലപാതകം: പൊലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മൂന്ന് പ്രതികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു - Police Encounter In Haryana

Image of West Delhi Burger King Murder spot ( Screen grab taken from ANI video on X )