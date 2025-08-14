ജൽപായ്ഗുരി (പശ്ചിമ ബംഗാൾ): ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയെ മരിച്ചതായി വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി പിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽനിന്നു പണം തട്ടിയെടുത്തതായി ഗുരുതരമായ ആരോപണം. ജൽപായ്ഗുരി ജില്ലയിലെ നാഗ്രകട്ട ബ്ലോക്കിലുള്ള ധരണിപൂർ തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ 184 തൊഴിലാളികളാണ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. വ്യാജ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിഎഫ്, ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്നു പിൻവലിച്ചതായാണ് പരാതി. ഈ വിഷയമുയർത്തി തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ പിഎഫ് കമ്മിഷണറെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കെ വൈസി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനെത്തി, മരിച്ചതായി അറിഞ്ഞു!
തൻ്റെ പിഎഫ് അക്കൗണ്ടിലെ കെ വൈസി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ ഒരു തൊഴിലാളിയാണ് താൻ മരിച്ചതായി രേഖകളിൽ കണ്ടത്. ഇതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത്. ധരണിപൂർ തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ 184 തൊഴിലാളികളുടെ പിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് വ്യാജ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണം പിൻവലിച്ചതായാണ് ആരോപണം. തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ പരാതിയുമായി പിഎഫ് ഓഫിസിലെത്തി. ഇതോടൊപ്പം, നാഗ്രകട്ട വികാസ് പരിഷദ് നേതാക്കൾ വ്യാജ പട്ടയങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.
വെളിച്ചത്തു വന്നതിൽ പാട്ട അഴിമതിയും
ആദിവാസി വികാസ് പരിഷത്തിൻ്റെ നാഗ്രകട്ട ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബികാഷ് ബാർള ധരണിപൂർ തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ ഭൂമിയുടെ പാട്ടത്തിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പണം പിൻവലിച്ചതിന് തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, പണം ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ചോര നീരാക്കിയ പണം തിരികെ വേണം
ധരണിപൂർ തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളിയായ സുശീല മുർമു പറയുന്നത്, താൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും പിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ മരിച്ചതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് ശേഖരിച്ച പണമാണ്, ഈ പണം അവസാനകാലത്ത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതി. ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ല. പുനിയ ഒറാവോ, ഫുലോ മണ്ട തുടങ്ങിയ തൊഴിലാളികളും സമാനമായ ദുരനുഭവങ്ങളാണ് പങ്കുവെച്ചത്.
പിഎഫ് കമ്മിഷണറിൻ്റെ പ്രതികരണം
ജൽപായ്ഗുരി റീജിയണൽ പിഎഫ് കമ്മിഷണർ പവൻ കുമാർ ബൻസൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ശരിയായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ പിഎഫ് പണം നൽകാറുള്ളൂ. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആര് നൽകി എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം. ഓൺലൈൻ ക്ലെയിമുകളുടെ 95 ശതമാനവും സത്യസന്ധമാണ്. എന്തെങ്കിലും തെളിവ് നൽകിയാൽ തീർച്ചയായും അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പറയുന്നത്, സംസ്ഥാന തൊഴിൽ മന്ത്രിയും മൂന്ന് രാജ്യസഭാ എംപിമാരും പിഎഫ് ഓഫിസിൽ പരാതിയുമായി പോയിരുന്നു. ഈ വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിഎഫ് ഓഫിസിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അലിപുർദുവാർ എംപി മനോജ് ടിഗ്യ പറയുന്നു. ഒരു സംഘം പിഎഫ് പണം തട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
