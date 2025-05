ETV Bharat / bharat

അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ പാകിസ്ഥാനുമായി സന്ധിയില്ല; സിന്ധു നദീജല കരാർ നിർത്തിവച്ചത് തുടരുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ - INDIA PAK WATER TREATY

billboard featuring Pakistan's Army Chief General Syed Asim Munir (C), Naval Chief Admiral Naveed Ashraf (R), and Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu, along a road in Peshawar on May 15, 2025 ( AFP )