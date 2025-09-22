ETV Bharat / bharat

രണ്ട് തൈകളില്‍ തുടക്കം; ചാമ്പയ്‌ക്ക കൃഷിയില്‍ വിജയം കൊയ്‌ത് സൗരഭ്, വൈറ്റമിന്‍ കലവറ ഈ വിദേശി

ചാമ്പയ്‌ക്ക കൃഷിയില്‍ നൂറുമേനി വിളവുമായി വാരാണസിയിലെ യുവ കര്‍ഷകന്‍. രണ്ട് ചെടികളില്‍ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണ കൃഷി വിജയിച്ചു. ഇതിന് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളേറെയെന്ന് സൗരഭ്.

Water Rose Apple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 1:13 PM IST

ശ്‌മീരി ആപ്പിള്‍, ഗ്രീന്‍ ആപ്പിള്‍ ഇങ്ങനെ വിവിധയിനം ആപ്പിളുകളെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാന്‍ മനോഹരമായ ഈ പഴം കഴിക്കാനും ഏറെ രുചിയാണ്. എന്നാല്‍ ഇതുപോലെയൊരു പഴമാണ് വാട്ടര്‍ റോസ് ആപ്പിള്‍. പേര് കേട്ട് പുതിയൊരു പഴമാണെന്നും കരുതേണ്ട. ഇത് നമ്മുടെ ചാമ്പയ്‌ക്കയാണ്. ആളൊരു വിദേശിയാണെങ്കില്‍ ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ഇത് സമൃദ്ധമായി വളരുന്നുണ്ട്.

ഭംഗിയും രുചിയും ഏറെയുള്ള ഈ ചാമ്പയ്ക്ക‌ക്ക് ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിപണിയില്‍ ഇതിന് ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറെയുമാണ്. ചാമ്പയ്‌ക്ക കൃഷിയില്‍ വിജയഗാഥ രചിച്ച ഒരാളുണ്ട് അങ്ങ് വാരാണസിയില്‍. ചോളപൂര്‍ സ്വദേശിയായ യുവ കര്‍ഷകന്‍ സൗരഭ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷമായി ഇദ്ദേഹം ഈ കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങള്‍ വരുമാനമുള്ള കര്‍ഷകനാണ് സൗരഭ്.

Water Rose Apple (ETV Bharat)

അഞ്ച് വര്‍ഷം മുമ്പ് വീടിനോട് ചേര്‍ന്ന തന്‍റെ തോട്ടത്തില്‍ രണ്ട് ചാമ്പയ്‌ക്ക തൈകള്‍ സൗരഭ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. രണ്ട് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞതോടെ ഇത് കായ്‌ച്ച് തുടങ്ങി. നിരവധി പഴങ്ങളാണ് ഇവയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഫലങ്ങള്‍ പഴുത്ത് തുടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നത് കണ്ട അയല്‍വാസികളെല്ലാം അവ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു കൃഷിയായി ചെയ്‌തുകൂടെന്ന് സൗരഭ് ചിന്തിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ചാമ്പയ്‌ക്ക കൃഷിയിലേക്ക് വന്നത്.

Water Rose Apple (ETV Bharat)

പിന്നീട് നിരവധി തൈകള്‍ സൗരഭ് തോട്ടത്തില്‍ നട്ടു പിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിച്ചു. ഇതെല്ലാം രണ്ട് വര്‍ഷം കൊണ്ട് നിറയെ പൂക്കുകയും കായ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. കായ്‌ച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ഇവ കാണാന്‍ അതിമനേഹരമാണെന്ന് സൗരഭ് പറഞ്ഞു. വേനല്‍ക്കാലത്താണ് ഇത് കായ്‌ക്കുന്നത്. വെള്ളയും ഇളം പിങ്ക് കളറുമായിരിക്കും ഇത്. നിലവില്‍ ഇത് ലാഭകരമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതല്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണിപ്പോള്‍ സൗരഭ്.

Water Rose Apple (ETV Bharat)

ചെടികളെ നന്നായി പരിപാലിച്ചാല്‍ ഇവ കൂടുതല്‍ വിളവ് നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു ഏക്കര്‍ കൃഷിയില്‍ നിന്നും ഒന്നര, രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കൊയ്യാനാകുമെന്നും സൗരഭ് പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ വാരാണസിയില്‍ തന്നെയാണ് സൗരഭ് ഇതിന് വിപണി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിദേശത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ ആവശ്യക്കാരൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കൂടുതല്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി വ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Water Rose Apple (ETV Bharat)

നിലവില്‍ തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിളവെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ ചാമ്പയ്‌ക്കക്കായി ബുക്കിങ് നടത്താറുണ്ട്. പലരും നേരത്തെ വിളിച്ച് പഴങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അത്തരത്തിലുള്ള ബുക്കിങ് പൂര്‍ണമായെന്നും സൗരഭ് പറഞ്ഞു. വാരാണസിയില്‍ തന്നെ വെറെയും ആളുകള്‍ ചാമ്പയ്‌ക്ക കൃഷി നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേര്‍ തന്‍റെ തോട്ടത്തിലെത്തി കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Water Rose Apple (ETV Bharat)

എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം: മിക്ക കൃഷിക്കും എപ്പോഴും വെള്ളം നനയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. എന്നാല്‍ ചാമ്പക്കയ്‌ക്ക് അധികം വെള്ളത്തിന്‍റെ ആവശ്യമില്ല. വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ പോലും ഇത് കൃഷി ചെയ്യാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് വെള്ളയും മറ്റൊന്ന് ആപ്പിളിന്‍റെ നിറവും.

ആപ്പിള്‍ നിറമുള്ള പഴത്തിനാണ് ആവശ്യക്കാരേറെ. മറ്റ് കൃഷിയിനങ്ങളെ പോലെ ഇതിന് കീടബാധയുണ്ടാകാറില്ല. ഫെബ്രുവരിയില്‍ കായ്‌ച്ച് തുടങ്ങുന്ന പഴങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ചോടെ വിളവെടുത്ത് വിപണിയിലും എത്തിക്കാം.

Water Rose Apple (ETV Bharat)

ചാമ്പയ്‌ക്കയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍: വിറ്റാമിന്‍ സിയുടെ കലവറയാണ് ചാമ്പയ്‌ക്ക. അതുകൊണ്ട് ചാമ്പയ്‌ക്ക കഴിക്കുന്നത് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കും. വൈറ്റമിന്‍ സിക്ക് പുറമെ വിറ്റാമിന്‍ എ, ഇ,ഡി-6,ഡി-3, കെ, കാത്സ്യം, നാരുകള്‍, ഇരുമ്പ് എന്നിവയും ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈബര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ണം കുറയ്‌ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്കും ദഹന പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ളവര്‍ക്കും ഇത് ഗുണകരമാണ്.

Water Rose Apple (ETV Bharat)

ചെറിയ പുളിയും അതിനൊപ്പം മധുരവുമാണ് ഇതിന്‍റെ രുചി. മധുരമുണ്ടെങ്കിലും ഷുഗര്‍ ഒട്ടുമില്ലാത്ത പഴമാണിത്. അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ലാതെ ഇത് കഴിക്കാം.

Water Rose Apple (ETV Bharat)
Water Rose Apple (ETV Bharat)
VARANASI WATER APPLE FARM
WATER ROSE APPLE FARMING
HEALTH BENEFITS OF WATER ROSE APPLE
ROSE APPLE FARMING VARANASI

