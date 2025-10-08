'IAF 1' ക്രീം കളര് ഫോർഡ് സലൂണ്; വീണ്ടും നിരത്തിലിറങ്ങി വ്യോമസേനയുടെ പഴയ പടക്കുതിര, ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച് എയർ ചീഫ് മാർഷലിൻ്റെ യാത്ര
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഒന്നിലധികം തലവന്മാരെ വഹിച്ച വാഹനമാണ് 1967 മോഡല് ഫോർഡ് സലൂണ് കാര്.
Published : October 8, 2025 at 5:21 PM IST
ഗാസിയാബാദ്: രാജ്യത്തെ കാക്കുന്നതില് ഏറെ പ്രാധാന്യമാണ് വ്യോമ സേനയ്ക്കുള്ളത്. 93-ാമത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ ദിനാഘോഷങ്ങള് വിപുലമായി തന്നെയാണ് രാജ്യത്ത് നടന്നത്. ഇന്ത്യന് വ്യോമ സേനയുടെ കരുത്തും സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നത് കൂടിയായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങള്. ഇതിനെത്തിയ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അമർ പ്രീത് സിങ്ങിൻ്റെ യാത്ര ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
ഗാസിയാബാദിലെ ഹിൻഡൺ എയർ ബേസിൽ നടന്ന വ്യോമസേനാ ദിനാഘോഷത്തിന് എത്താന് 1967 മോഡല് ഫോർഡ് സലൂണ് കാറാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മനോഹരമായി റീ സ്റ്റോര് ചെയ്തായിരുന്നു വ്യോമസേനയുടെ ഈ പഴയ പടക്കുതിര വീണ്ടുമൊരിക്കല് കൂടി നിരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഒന്നിലധികം തലവന്മാരെ വഹിച്ച വാഹനമാണിത്.
1969 ജൂലൈ 30-നാണ് ഈ വാഹനം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ലൈഫ്റ്റ് ഹാന്ഡ് ഡ്രൈവായ കാറിന് 'IAF 1' എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റാണുള്ളത്. ക്രീം നിറമുള്ള ഈ കാര് 1971-ലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ വ്യോമസേനാ യോദ്ധാക്കളെ നയിച്ച മുൻ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ പ്രതാപ് ചന്ദ്രലാൽ ആണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. തുടര്ന്ന് 1992 വരെ നീണ്ട 23 വര്ഷക്കാലയളവില് നിരവധി സൈനിക മേധാവികളും ഈ കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂഡൽഹിയിലെ പാലമിലുള്ള വ്യോമസേന മ്യൂസിയത്തിലായിരുന്നു ഈ കാര് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1993 ജൂണ് പത്തിന് എസിഎം നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര സൂരിയാണ് മ്യൂസിയത്തിന് ഈ കാര് സമ്മാനിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷത്തിന് പുത്തന് ഉണര്വോടെ ഈ കാര് എത്തിച്ചത്.
IAF Chief Air Chief Marshal AP Singh arrives at Hindon Air Base for Air Force Day celebrations in Ghaziabad, Uttar Pradesh.@DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @HQ_IDS_India @adgpi @IAF_MCC @indiannavy #93rdAnniversary #IndianAirForceDay2025 #AtmanirbharBharat #IndianArmy… pic.twitter.com/gRnsaJgSKA— DD News (@DDNewslive) October 8, 2025
വിൻ്റേജ് കാറിന് പുറമേ, വ്യോമസേന ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ ഹെറിറ്റേജ് ഫ്ലൈറ്റും (മുമ്പ് വിൻ്റേജ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്) ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പൈതൃകം അഭിമാനത്തോടെ നിലനിർത്തുന്ന വിൻ്റേജ് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണിത്.
അതേസമയം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തുടങ്ങിയവര് വ്യോമസേന ദിനത്തില് അഭിവാദ്യങ്ങള് നേര്ന്നിരുന്നു. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള ശക്തിയും സന്നദ്ധതയും കൊണ്ട് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേന രാജ്യത്തെ അഭിമാനപൂരിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു എക്സില് കുറിച്ചു.
"വ്യോമസേന ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വ്യോമസേന യോദ്ധാക്കൾക്കും വിമുക്തഭടന്മാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന എപ്പോഴും ധൈര്യവും പ്രതിബദ്ധതയും മികവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ദുരന്തങ്ങളിലും ദൗത്യങ്ങളിലും അവർ അക്ഷീണ സമർപ്പണത്തോടെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" രാഷ്ട്രപതി കുറിച്ചു.
ALSO READ: 'ആകാശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാർ'; വ്യോമസേനാ ദിനത്തിൽ ധീര യോദ്ധാക്കള്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ധീരതയുടെയും അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും കൃത്യതയുടെയും പ്രതീകമാണെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതികരിച്ചത്. ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മുടെ ആകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവർ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.