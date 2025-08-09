ന്യൂഡൽഹി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം എട്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തെക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ജയ്ത്പൂരിൽ ഹരിനഗർ പ്രദേശത്തെ നൂറടി നീളമുള്ള മതിലാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. മതിലിനു സമീപം കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വീണ്ടും മതിൽ ഇടിയാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 ഓടെയാണ് 100 അടി നീളമുള്ള മതിൽ സമീപമുള്ള കുടിലുകളിള്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. മുത്തു അലി (45), റാബിബുൾ (30), ഷാബിബുൾ (30), റുബീന (25), ഡോളി (25), ഹാഷിബുൾ, റുക്സാന (6), ഹസീന (7) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ലോക്കൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി ഡൽഹി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡിസിപി ഹേമന്ത് തിവാരി പറഞ്ഞു. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെത്തിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ എയിംസ് ട്രോമ സെൻ്ററിലും സഫർജംഗ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹി പൊലീസ്, അഗ്നിശമന സേന, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
Traffic Advisory— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 9, 2025
Due to waterlogging, the Zakira Underpass is closed. Today being Raksha Bandhan festival and weekend hence Commuters from Ashok Vihar, Shalimar Bagh, Pitampura, Adarsh Nagar (North West Delhi) heading towards Patel Nagar, Karol Bagh, and Moti Nagar (West Delhi)… https://t.co/5TA9rFfnXr
ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്
ആസാദ് മാർക്കറ്റ് റെയിൽവേ അടിപ്പാതയിലെ റാം ബാഗ് റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനാൽ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതായി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. റാണി ഝാൻസി റോഡ്, ബർഫ്ഖാന, പുൽ മിഠായി, വീർ ബന്ദ ബൈരാഗി മാർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുമെന്നും യാത്രക്കാർ മറ്റു വഴികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ALSO READ: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ആറ് പാക് വിമാനങ്ങള് വെടിവച്ചിട്ടു, ഗെയിം ചേഞ്ചറായത് എസ്-400; നിര്ണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വ്യോമസേനാ മേധാവി