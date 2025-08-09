Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴയിൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു; കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമടക്കം എട്ടു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം - WALL COLLAPSE IN DELHI

കനത്ത മഴയിൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് 8 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചവരിൽ രണ്ടു കുട്ടികളും ഒരു സ്‌ത്രീയും.

WALL COLLAPSE DELHI POLICE DELHI WALL COLLAPSE LATEST HEAVY RAIN IN DELHI
Rescuers on job after wall collapses in South East Delhi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 7:48 PM IST

1 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം എട്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തെക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ജയ്‌ത്പൂരിൽ ഹരിനഗർ പ്രദേശത്തെ നൂറടി നീളമുള്ള മതിലാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. മതിലിനു സമീപം കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വീണ്ടും മതിൽ ഇടിയാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ 9.30 ഓടെയാണ് 100 അടി നീളമുള്ള മതിൽ സമീപമുള്ള കുടിലുകളിള്‍ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. മുത്തു അലി (45), റാബിബുൾ (30), ഷാബിബുൾ (30), റുബീന (25), ഡോളി (25), ഹാഷിബുൾ, റുക്‌സാന (6), ഹസീന (7) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ലോക്കൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി ഡൽഹി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡിസിപി ഹേമന്ത് തിവാരി പറഞ്ഞു. അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെത്തിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ എയിംസ് ട്രോമ സെൻ്ററിലും സഫർജംഗ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹി പൊലീസ്, അഗ്നിശമന സേന, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്

ആസാദ് മാർക്കറ്റ് റെയിൽവേ അടിപ്പാതയിലെ റാം ബാഗ് റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനാൽ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതായി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. റാണി ഝാൻസി റോഡ്, ബർഫ്ഖാന, പുൽ മിഠായി, വീർ ബന്ദ ബൈരാഗി മാർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുമെന്നും യാത്രക്കാർ മറ്റു വഴികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ALSO READ: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ആറ് പാക് വിമാനങ്ങള്‍ വെടിവച്ചിട്ടു, ഗെയിം ചേഞ്ചറായത് എസ്-400; നിര്‍ണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വ്യോമസേനാ മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം എട്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തെക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ജയ്‌ത്പൂരിൽ ഹരിനഗർ പ്രദേശത്തെ നൂറടി നീളമുള്ള മതിലാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. മതിലിനു സമീപം കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വീണ്ടും മതിൽ ഇടിയാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ 9.30 ഓടെയാണ് 100 അടി നീളമുള്ള മതിൽ സമീപമുള്ള കുടിലുകളിള്‍ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. മുത്തു അലി (45), റാബിബുൾ (30), ഷാബിബുൾ (30), റുബീന (25), ഡോളി (25), ഹാഷിബുൾ, റുക്‌സാന (6), ഹസീന (7) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ലോക്കൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി ഡൽഹി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡിസിപി ഹേമന്ത് തിവാരി പറഞ്ഞു. അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെത്തിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ എയിംസ് ട്രോമ സെൻ്ററിലും സഫർജംഗ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹി പൊലീസ്, അഗ്നിശമന സേന, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്

ആസാദ് മാർക്കറ്റ് റെയിൽവേ അടിപ്പാതയിലെ റാം ബാഗ് റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനാൽ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതായി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. റാണി ഝാൻസി റോഡ്, ബർഫ്ഖാന, പുൽ മിഠായി, വീർ ബന്ദ ബൈരാഗി മാർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുമെന്നും യാത്രക്കാർ മറ്റു വഴികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ALSO READ: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ആറ് പാക് വിമാനങ്ങള്‍ വെടിവച്ചിട്ടു, ഗെയിം ചേഞ്ചറായത് എസ്-400; നിര്‍ണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വ്യോമസേനാ മേധാവി

For All Latest Updates

TAGGED:

WALL COLLAPSEDELHI POLICEDELHI WALL COLLAPSE LATESTHEAVY RAIN IN DELHIWALL COLLAPSE IN DELHI

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.