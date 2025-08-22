ETV Bharat / bharat

'വോട്ട് മോഷണ അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കണം'; വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ ആറാം നാള്‍ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംഘവും ജമാൻപൂരിൽ - RAHUL GANDHI ARRIVES JAMALPUR

വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ നിരവധി തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.

RAHUL GANDHI VOTER ADHIKAR YATRA ELECTION COMMISSION JAMALPUR
Bihar: Rahul Gandhi arrives in Jamalpur on sixth day of 'Voter Adhikaar Yatra' (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read

പട്‌ന: വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ ആറാം ദിവസം ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംഘവും ജമാൻപൂരിൽ എത്തി. യാത്രയിൽ സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യയും ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് ഉദയ് ഭാനു ചിബുവും പങ്കുചേർന്നു.

വോട്ട് മോഷണവും വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ തെളിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിഷ്‌ക്രിയത്വം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ യാത്ര എന്ന് ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു. വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ നിരവധി തെളിവുകൾ തങ്ങൾ ഹാജരാക്കി. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'എസ്‌ഐആർ (സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) നടത്തുന്ന രീതി ഇനിയും വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം കുറക്കും. ഏകദേശം 65 ലക്ഷം വോട്ടുകൾ ഇതിനകം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വോട്ടർമാരെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ വോട്ട് മോഷണ അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ യാത്ര നടത്തുന്നതെ'ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യാജ വോട്ട് തന്ത്രങ്ങൾ തെളിവുകൾ സഹിതം തുറന്നുകാട്ടി. എന്നാൽ മറ്റ് മാർഗമില്ലാത്ത ബിജെപിക്കാർ എതിരാളികളെ ജയിലിലടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്' എന്ന് ഉദയ് ഭാനു ചിബുവും പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കാനാണ് ഈ 16 ദിവസത്തെ 'വോട്ട് ചോരി' യാത്ര നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സഖ്യകക്ഷികളായ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി), കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്‌സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്) നേതാക്കൾക്കൊപ്പം മറ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളും യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) നേതാവ് തേജസ്വി യാദവും വ്യാഴാഴ്‌ച 'വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര'യുടെ ഭാഗമായി ബിഹാറിലെ ലഖിസരായിൽ എത്തിയിരുന്നു.

2025 ലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടർമാരുടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന വിപുലമായ ശ്രമമാണ് ഈ വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര. 20 ജില്ലകളിലായി 1,300 കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിച്ച യാത്ര സെപ്റ്റംബർ 1 ന് പട്‌നയിൽ സമാപിക്കും.

