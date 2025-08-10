ബെംഗളൂരു : കോണ്ഗ്രസ് എംപിയും ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ ഉന്നയിച്ച 'വോട്ട് മോഷണം' ആരോപണങ്ങള് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി രേഖകള് സമർപ്പിക്കാനാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയോട് കർണാടക ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ (സിഇഒ) ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ രേഖകൾ പ്രകാരം, ശകുൻ റാണി എന്ന വോട്ടർ രണ്ട് തവണ വോട്ട് ചെയ്തതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി അവകാശപ്പെട്ടു എന്ന് നോട്ടിസില് കർണാടക സിഇഒ പറഞ്ഞു.
എന്നാല് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില് ശകുൻ റാണി രണ്ടുതവണ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. രാഹുല് ഗാന്ധി അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങള് അടങ്ങുന്ന രേഖ പോളിങ് ഓഫിസർ നല്കിയതല്ല എന്നും അതിനാല് തന്നെ രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ അവകാശവാദത്തിന്റെ ആധികാരികത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും കമ്മിഷൻ പ്രതികരിച്ചു.
"നിങ്ങള് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ, കാര്യങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള് കാണിച്ച രേഖകൾ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ രേഖയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 'ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ ഡാറ്റയാണ്' എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പോളിങ് ഓഫിസർ നൽകിയ രേഖകൾ പ്രകാരം ശ്രീമതി ശകുൻ റാണി രണ്ടുതവണ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നാല് താൻ രണ്ടുതവണ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഒരു തവണ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നും ശ്രീമതി ശകുൻ റാണി പറഞ്ഞു. ഈ ഓഫിസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ, അവതരണത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടിക് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖ (പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) പോളിങ് ഓഫിസർ നൽകിയ രേഖയല്ലെന്ന് മനസിലാകുന്നു," -രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് അയച്ച നോട്ടിസില് പറയുന്നു.
കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരികൾക്ക് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ പ്രസക്തമായ രേഖകൾ നൽകണമെന്ന് കർണാടക സിഇഒ നോട്ടിസില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. "ശ്രീമതി ശകുൻ റാണിയോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ രണ്ടുതവണ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിഗമനത്തിലെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ഓഫിസിന് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ, പ്രസക്തമായ രേഖകൾ നൽകാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു" -നോട്ടിസില് പയുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 7നാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ബിജെപിക്കും എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്. കർണാടകയിലെ മഹാദേവപുര നിയമസഭയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉണ്ടായ വോട്ട് കൊള്ളയെ കുറിച്ചായിരുന്നു രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ പത്രസമ്മേളനം. 100,250 വോട്ടുകളുടെ മോഷണം നടന്നതായി രാഹുല് ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
"അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ 100,250 വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 50-60 ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടർമാർ, വ്യാജവും അസാധുവായതുമായ വിലാസങ്ങൾ, ഒറ്റ വിലാസത്തിൽ ഒന്നിലധികം വോട്ടർമാർ എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോള് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു രേഖയും ഇല്ല" -രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, വോട്ടർ പട്ടികയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ആരോപണങ്ങള്ക്ക് രാഹുല് ഗാന്ധി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുകയോ രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
Also Read: 11 വര്ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്ഗ്രസ്