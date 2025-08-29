അഹമ്മദാബാദ്: വസ്ത്രപൂരിലെ പ്രജ്ഞചക്ഷു മണ്ഡലിൽ നടന്ന ചെസ് മത്സരത്തിൽ നാൽപതോളം കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു. അന്ധജൻ മണ്ഡൽ, മേംനഗറിലെ അന്ധ കന്യ പ്രകാശ് ഗൃഹ്, നവരംഗ്പുരയിലെ അന്ധശാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഈ വിദ്യാർഥികളിൽ പലരും ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2024 സെപ്റ്റംബറിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജൂനിയർ ചെസ് പ്ലേയേഴ്സിൽ കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള രാഹുൽ വഗേല പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ചെസ് ബോർഡിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. സ്പർശിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക കളി ചെസ് ആണെന്നും സമൂഹത്തിൽ ഇവർക്കൊരു സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ ഈ കളിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നും വഗേല പറഞ്ഞു.
അന്ധ്ജൻ മണ്ഡലിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഭൂഷൺ പുനാനി പറയുന്നത്, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മെഡൽ നേടുന്നവർക്ക് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ സ്പോർട്സ് ക്വാട്ടയിൽ ജോലിയും ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകുമെന്നാണ്. നിലവിൽ സംഘടനയിൽ മൂന്ന് കളിക്കാരാണുള്ളത്. ഏഷ്യൻ ചെസ് ചാമ്പ്യൻസ് ബ്ലൈൻഡിൽ വെള്ളി നേടിയ ഹിമാൻഷി രതി അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിലെ താലൂക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫിസറാണ്.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയ ദർപ്പൺ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഏഷ്യൻ ചെസ് ബ്ലൈൻഡ് ഗെയിംസിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും നേടിയ അശ്വിൻ മക്വാനയ്ക്ക് വഡോദരയിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ജോലി ലഭിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ 36 വർഷമായി അന്ധജൻ മണ്ഡലിൽ വിദ്യാർഥി ഗൈഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിതോഷ് ദവേയാണ് കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള നിരവധിപേരെ ചെസ് കളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് ചെസ് കളിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ബൗദ്ധിക കഴിവിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്ന തരത്തിൽ കളിയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെസ് വെറുമൊരു കളിയല്ലെന്നും, ചിന്തയും ക്ഷമയും ആസൂത്രണവും നല്ല തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഒരു കലയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വന്തം പരിമിതികളെ മറികടന്ന് ബുദ്ധിയുടെ കളിയിലൂടെ പുതിയൊരു സാഹസികത സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഓരോ കളിക്കാരനും. ഈ മത്സരം ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതും ധൈര്യം, ക്ഷമ, നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നിവയാൽ എല്ലാ തടസങ്ങളെയും മറികടക്കാമെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ദവേ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ