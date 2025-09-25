ETV Bharat / bharat

സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്‌റ്റിനെ തുടർന്ന് സംഘർഷം; ഗുജറാത്തില്‍ കല്ലെറിയലും തീവയ്പ്പും, 60 പേർ അറസ്റ്റിൽ

നവരാത്രി ഗർബ ആഘോഷത്തിനിടെ രാത്രിയാണ് സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്തത്. 60 ഓളം പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിലവിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്.

Violence Erupts in Gujarat Village (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 25, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
ഗാന്ധിനഗര്‍: സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റിനു പിന്നാലെ ഗുജറാത്തിലെ ബഹിയാൽ ഗ്രാമത്തില്‍ വന്‍ സംഘര്‍ഷം. ഹിന്ദു യുവാവ് 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്ന പോസ്റ്റ് ഷെയര്‍ ചെയ്‌തതാണ് സ്ഥലത്ത് സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി നടന്ന നവരാത്രി ഗർബ ആഘോഷത്തിനിടെ രാത്രിയാണ് സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്തത്. തുടര്‍ന്ന് ബഹിയാൽ ഗ്രാമത്തിലുടനീളം തീവയ്പ്പും കല്ലെറിയലും നടന്നു.

രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിൽ നടന്ന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ നിരവധി കടകളും വാഹനങ്ങളും അക്രമികള്‍ അടിച്ചു തകര്‍ത്തു. ദെഹ്ഗാം താലൂക്കിൽ നടന്ന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 60 ഓളം പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായാണ് വിവരം. സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാൻ പൊലീസും എസ്ആർപി സംഘവും ഗ്രാമത്തില്‍ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നടന്ന സംഭവമിങ്ങനെ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്ന പോസ്റ്റാണ് സംഘര്‍ത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഗാന്ധിനഗർ എസ്‌പി രവി തേജ വാസമസെറ്റി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഇത് ന്യൂനപക്ഷത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി ഏകദേശം 11 മണിയോടെ പോസ്റ്റ് ഇട്ട വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കടയുടെ ഷട്ടർ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തകര്‍ത്ത് അകത്ത് കയറി. മുഴുവന്‍ സാധനങ്ങളും പുറത്തെടുത്ത് കത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അക്രമികള്‍ കല്ലെറിയുകയും കടകള്‍ കത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇത് ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

നാല് കടകളും ആറ് വാഹനങ്ങളും അക്രമികള്‍ തകര്‍ത്തതായി അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആയുഷ് ജെയിൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അക്രമത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സൂപ്രണ്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാൻ പൊലീസും എസ്ആർപി സംഘവും കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഗ്രാമത്തില്‍ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംഘര്‍ഷത്തിൻ്റെ വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഒരു സംഘം പൊലീസിനെ ബഹിയാൽ ഗ്രാമത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ആളുകളെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കൊളുത്തിയ തീ അണച്ചു. ഇതിനുപുറമെ ആക്രമണത്തിൽ പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സംഘർഷത്തിൻ്റെ അധിക വിശദാംശങ്ങളും പരിക്കുകളുടെയും വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താൻ പൊലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല.

