പൊന്നിൻ വിലയ്‌ക്ക് വിനായക ലഡു; ലേലം നടന്നത് 2.32 കോടിക്ക്, ഇത് റെക്കോഡ് വില

ഗണേശോത്സവ ആഘോഷ തിമിര്‍പ്പില്‍ ഹൈദരാബാദ്. വിനായക ലഡു ലേലം നടന്നത് 2.32 കോടിക്ക്. നിമജ്ജനത്തിനൊരുങ്ങി ഹുസൈന്‍ സാഗര്‍. നഗരത്തില്‍ സുരക്ഷ കടുപ്പിച്ച് പൊലീസ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: സംസ്ഥാനത്ത് ഗണേശോത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ പൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ റെക്കോഡ് കടന്ന് വിനായക ലഡു ലേലം 2.32 കോടി രൂപയ്‌ക്കാണ് ഇത്തവണ ബന്ദ്‌ലഗുഡ ജാഗിറില്‍ ലഡു ലേലം ചെയ്‌തത്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം ₹1.87 കോടിക്കാണ് വിനായക ലഡു ലേലം നടന്നത്.

ഭക്തിയും ആഘോഷവും തുടരുമ്പോഴും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗണേശ നിമജ്ജന പരിപാടികളിലൊന്നിനാണ് ഹൈദരാബാദ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്‌ച ആരംഭിച്ച ഗണേശ നിമജ്ജനം ഏകദേശം 40 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഏകദേശം 50,000 വിഗ്രഹങ്ങളാണ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഹുസൈൻ സാഗർ നദിക്കരയിൽ നിമജ്ജനത്തിനായി എത്തിക്കുന്നത്.

റെക്കോർഡ് വില ഭേദിക്കുന്ന ലേലങ്ങൾ കൊണ്ടും വിപുലമായ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കൊണ്ടും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ പങ്കാളിത്തത്താലും നൈസാം നഗരം ഗണേശോത്സവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളൊരുക്കി പൊലീസ്: ജനക്കൂട്ടവും തിരക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 30,000-ത്തിലധികം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 3,200 ട്രാഫിക് പൊലീസിനെയുമാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓരോ വാഹനത്തിനും നിരീക്ഷണത്തിനായി ക്യുആർ കോഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ നടത്തിയാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. 250 ഓളം സിസിടിവി ക്യാമറകളും 9 ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചും നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കി. അതേസമയം സ്‌ത്രീ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി 'ഷീ' ടീമുകളും തുടർച്ചയായി പട്രോളിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിനായി എൻ‌ടി‌ആർ മാർഗിൽ കമാൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹുസൈൻ സാഗർ, ടാങ്ക് ബണ്ട്, എൻ‌ടി‌ആർ മാർഗ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നിമജ്ജന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിമജ്ജനം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി 40 ക്രെയിനുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കർശനമായ സുരക്ഷയാണ് പ്രദേശത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തോളും ആളുകൾ ഇപ്രാവശ്യവും നിമജ്ജനം കാണാൻ എത്തുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

ഞായറാഴ്‌ച (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 07) രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ നഗരത്തിലുടനീളം ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആർ‌ടി‌സി ബസുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. അതേസമയം സ്വകാര്യ ബസുകൾ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. 65 പോയിൻ്റുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 7 ന് രാത്രി 11 വരെ നഗരത്തിലേക്ക് ലോറികൾക്കും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്കും വിലക്കുണ്ട്. മെഹ്ദിപട്ടണം, കുക്കട്ട്പള്ളി, സെക്കന്തരാബാദ്, ഉപ്പൽ, ദിൽസുഖ്‌നഗർ, നാരായൺഗുഡ വരെ മാത്രമേ ആർടിസി ബസുകൾക്ക് അനുമതിയുള്ളൂ. സെക്കന്തരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ ബീഗംപേട്ട്- പാരഡൈസ് റൂട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാനും പൊലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

