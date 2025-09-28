ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പറന്ന് വിജയ്, മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ട്വിറ്ററില് അനുശോചന കുറിപ്പ്; വിമർശനം ശക്തം
'എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്നു, അസഹനീയമായ ദുഖത്തിലും വേദനയിലുമാണ്'- കരൂർ ദുരന്തത്തില് ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ് കുറിച്ച ട്വീറ്റ്.
Published : September 28, 2025 at 7:40 AM IST
ചെന്നൈ: കരൂരിലെ റാലിക്കിടെ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ആളുകള് മരിച്ച സംഭവത്തില് സിനിമാ താരവും ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) നേതാവുമായ വിജയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം ശക്തം. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വിജയ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചാട്ടേർഡ് വിമാനത്തില് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റേതായ യാതൊരു സമീപനമോ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുകയോ വിജയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വിമർശനം ഉയരുകയുണ്ടായി.
സംഭവം നടന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് വിജയ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും വിമർശനം ഉണ്ട്. ട്വിറ്ററിലാണ് വിജയ് തന്റെ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതും അസഹനീയവും വിവരണാതീതവുമായ വേദനയിലും ദുഖത്തിലുമാണ് താൻ എന്നാണ് വിജയ് കുറിച്ചത്.
'എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്നു, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതും അസഹനീയവും, വിവരണാതീതവുമായ വേദനയിലും ദുഖത്തിലും പുളയുകയാണ് ഞാൻ. കരൂരിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനവും സഹതാപവും അറിയിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു' -സംഭവത്തിൽ വിജയ് വേദന പങ്കുവച്ചു.
இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன்; தாங்க முடியாத, வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத வேதனையிலும் துயரத்திலும் உழன்று கொண்டிருக்கிறேன்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 27, 2025
கரூரில் உயிரிழந்த எனதருமை சகோதர சகோதரிகளின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும், இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை…
ഏറ്റവും അവസാനം ലഭിച്ച വിവര പ്രകാരം കരൂരിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 39 ആയി. മരിച്ചവരിൽ 14 പേർ സ്ത്രീകളാണ്. നിരവധി പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. ഏകദേശം 10,000 പേരെയാണ് പരിപാടിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രചാരണ പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയരുടെ എണ്ണം അതിരു കവിഞ്ഞതോടെ വൻ ദുരന്തം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കരൂർ.
അതേസമയം ജസ്റ്റിസ് അരുണ ജഗദീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ മരിച്ച 39 പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രമുഖർ
കരൂരിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി നിരവധി പ്രമുഖർ രംഗത്ത് വന്നു. (ഡിഎംകെ) എംപി കനിമൊഴി കരുണാനിധി, സിനിമാതാരങ്ങളായ കമൽഹാസൻ, രജനികാന്ത് തുടങ്ങിയവർ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
"കരൂരിലെ ജനക്കൂട്ടത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി പേർ ബോധരഹിതരായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നുമുള്ള വാർത്ത ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും ദുഖകരവുമാണ്. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകണമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു" ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் பலர் மயக்கமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பலர் உயிரிழந்துள்ளதாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வருத்தமும் அளிக்கிறது.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) September 27, 2025
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், போர்க்கால அடிப்படையில் தேவையான உதவிகளைச் செய்யும்படி…
ദുരിതബാധിതർക്ക് ശരിയായ ചികിത്സയും ആശ്വാസവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ കമൽഹാസൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. "എൻ്റെ ഹൃദയം നടുങ്ങുന്നു. കരൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ ഞെട്ടലും ദുഖവും ഉളവാക്കുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ കുടുങ്ങി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട നിരപരാധികൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. തിരക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയവർക്ക് ശരിയായ ചികിത്സയും ദുരിതബാധിതർക്ക് ഉചിതമായ ആശ്വാസവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു," -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
நெஞ்சு பதைக்கிறது. கரூரிலிருந்து வரும் செய்திகள் பேரதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கின்றன. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த அப்பாவி மக்களுக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவிக்கவும் வார்த்தைகளின்றித் திகைக்கிறேன்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 27, 2025
நெரிசலிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சையும்,…
നടൻ രജനീകാന്തും അപകടത്തിൽ ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. "കരൂരിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വാർത്ത ഹൃദയത്തെ നടുക്കുകയും അത്യധികമായ ദുഖം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കട്ടെ" -അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
கரூரில் நிகழ்ந்திருக்கும் அப்பாவி மக்களின் உயிரிழப்புச் செய்தி நெஞ்சை உலுக்கி மிகவும் வேதனையளிக்கிறது.— Rajinikanth (@rajinikanth) September 27, 2025
உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். காயமடைந்தோருக்கு ஆறுதல்கள்.#Karur #Stampede
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) തമിഴ്നാട് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും നടിയുമായ ഖുശ്ബുവും സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗം താങ്ങാൻ ദൈവം അവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെയെന്നും അവർ എക്സിൽ കുറിച്ചു. നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് എന്നിവർ അനുശോചനം അറിയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.
Extremely shocked to hear about the very unfortunate tragedy that has unfolded at @actorvijay rally in #Karur .— KhushbuSundar (@khushsundar) September 27, 2025
Heartfelt condolences to the grieving families of the deceased and may god give them the strength to cope with the loss of their loved ones. Prayers for those injured.…
Also Read: തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലാദ്യം, കർശന നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ; കരൂരില് മരണം 39 ആയി