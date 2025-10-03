ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള
ഏറ്റവും കൂടുതല് ചെണ്ടവാദ്യ കലാകാരന്മാര് അണിനിരന്നുവെന്ന റെക്കോര്ഡുമായാണ് വിജയവാഡ കാര്ണിവല് ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ചത്
Published : October 3, 2025 at 10:51 AM IST
വിജയവാഡ: വിജയവാഡ വിജയദശമി മേള ഗിന്നസ് റെക്കോര്ഡില് ഇടം പിടിച്ചു. ഇതാദ്യമായാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയില് അതി ഗംഭീരമായൊരു ദസറ കാര്ണിവല് ഒരുക്കിയത്. അതാകട്ടെ ചരിത്രത്തിലിടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതല് ചെണ്ടവാദ്യ കലാകാരന്മാര് അണിനിരന്നുവെന്ന റെക്കോര്ഡുമായാണ് വിജയവാഡ കാര്ണിവല് ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ചത്.
ഗിന്നസ് അധികൃതര് ലോക റെക്കോര്ഡിന്റെ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി എന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന് സമ്മാനിച്ചു. പരമ്പരാഗത ദസറ വസ്ത്രങ്ങളില് അണിനിരന്ന മൂവായിരം കലാകാരന്മാര് കാര്ണിവലിന്റെ അവസാന ദിവസത്തിന് മിഴിവേകി.
വിജയവാഡ ഉത്സവ് എന്ന പേരില് നടന്ന ദസറ മേള അസാധാരണമായ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമായിരുന്നു. വിജയദശമിയുടെ മഹത്വം രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും എത്തിക്കാന് ഗിന്നസ് നേട്ടം സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു മേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കാര്ണിവലിന്റെ തുടക്കം.
വിജയവാഡ മുനിസിപ്പല് സ്റ്റേഡിയത്തില് നിന്നാരംഭിച്ച കാര്ണിവല് ബെന്സ് സര്ക്കിളില് അവസാനിച്ചു. വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് കാര്ണിവലിനുണ്ടായിരുന്നത്.
മൈസൂറിലും കൊല്ക്കത്തയിലും നടക്കുന്ന മെഗാ ദസറ മേളകള്ക്ക് സമാനമായിരുന്നു വിജയവാഡയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരങ്ങേറിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ബാഡ്മിന്റണ് താരം പി വി സിന്ധു, മന്ത്രി കൊല്ലു രവീന്ദ്ര, എം പി കെസിനേനി ചിന്നി(ശിവാനന്ദ്), ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് മാധവ് തുടങ്ങിയവര് ചേര്ന്നാണ് ഇത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്.
മൂവായിരം കലാകാരന്മാരും നാല്പ്പതോളം സാംസ്കാരിക സംഘങ്ങളു ചേര്ന്ന് കാര്ണിവലിനെ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമാക്കി മാറ്റി. മുമ്പെങ്ങും വിജയവാഡകാര്ണിവലിന് ഇത്രയേറെ ജനകീയത ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഇത് പുതിയ റെക്കോര്ഡുകളും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നഗരത്തിന് ഒരു പുതുമഹത്വവും സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സമ്മേളനം
പരമ്പരാഗത, നാടന് കലകളുടെ വൈവിധ്യമാര്ന്ന സമ്മേളനമായിരുന്നു ദസറ മേള. നാസിക് ചെണ്ടമേളം, കാളിക നാടോടി നൃത്തം, ലമ്പാഡി നൃത്തം, ഗുസാദി, കേരള ചെണ്ടമേളം, ടീന്മാര്, കഥകളി, ദിംസ, ഭജന, പുലിയാട്ടം, കോലാട്ടം, യക്ഷഗാനം, ഗൊറില്ല നൃത്തം തുടങ്ങിയവയും അണിനിരന്നു. പരമ്പരാഗത ദസറ വേഷത്തിലെത്തിയ കലാകാരന്മാര് കാണികളുടെ മനം കവര്ന്നു.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം കൂടിയാണ് ഇത് പകര്ന്നത്. ഇത് കേവലം ഒരു ആഘോഷം മാത്രമായിരുന്നില്ല. കലകളുടെയും ആത്മീയതയുടെയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിന്റെയും സമന്വയം കൂടി ആയിരുന്നു. രാജ്യമെമ്പാടും നിന്നുള്ളവരെ ഇത് ആകര്ഷിച്ചു.
സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് വന് ജനകീയ പങ്കാളിത്തം
ആയിരത്തിലേറെ വാദ്യ കലാകാരന്മാരാണ് കാര്ണവലില് അണിനിരന്നത്. ഇതില് 250 പേര് ചല്ലപ്പള്ളിയില് നിന്നും 200 പേര് ഗുണ്ടൂരില് നിന്നും എത്തിയപ്പോള് 300 പേര് മുല്ലപ്പുഡിയില് നിന്നുമാണഅ വന്നത്. 250 പേര് കുച്ചിപ്പുഡിയില് നിന്നുമെത്തി. മണ്ടപേട്ട, രാവുലപാലം, അരാക്കു, ബോബ്ലി, രെപ്പല്ലെ, വിസിനഗരം, വിജയവാഡ, ശ്രീകാകുളം, രാജമുന്ദ്രി, ഭദ്രാചലം, ഖമ്മം, വാറങ്കല്, ഗുണ്ടുര്, തടെപ്പള്ളിഗുഡം, ധര്മ്മവാരം, കുര്ണൂല്, തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് നിന്നാണ് മറ്റ് കലാകാരന്മാരെത്തിയത്. പൂനെ, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരുമെത്തി. മൂവായിരം കലാകാരന്മാര് അണിനിരന്ന് തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോള് വിജയവാഡ കാര്ണിവല് അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് കൂറ്റന് സാംസ്കാരിക ആഘോഷമായി മാറി.
ദുര്ഗാദേവിയുടെ എഴുന്നെള്ളിപ്പ് ഘോഷയാത്ര-കാര്ണിവലിലെ പ്രധാന ചടങ്ങ്
പ്രത്യേക രഥത്തിലുള്ള ദുര്ഗാ ദേവിയുടെ എഴുന്നെള്ളിപ്പ് ഘോഷയാത്രയാണ് പരിപാടിയിലെ മുഖ്യം. പരമ്പരാഗത സംഗീതം, നാടന് നൃത്തങ്ങള്, വര്ണാഭമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികള് എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഈ വേറിട്ട ഘോഷയാത്ര വിജയവാഡ ദസറ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുക മാത്രമായിരുന്നില്ല,മറിച്ച് ഭക്തിയുടെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും ഒരു സമ്മേളനം കൂടി ആയിരുന്നു. ഇത് ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് ഒരു ആത്മീയ അനുഭൂതി കൂടി നല്കി.
വിജയവാഡയ്ക്ക് ഒരു പുതു സാംസ്കാരിക സ്വത്വം
മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവാണ് വിജയവാഡ ഉത്സവം യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കിയതെന്ന് എംപി കെസിനേനി ചിന്നി(ശിവന്ത്) പറഞ്ഞു. ഭാവിയില് ഈ ഉത്സവം അമരാവതിയുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക ആഭരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കനകദുര്ഗാ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില് എല്ലാ കൊല്ലവും വിജയവാഡ ഉത്സവ് സംഘടിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഗിന്നസ് റെക്കോര്ഡും വിജയവാഡ എന്ന ബ്രാന്ഡും
വിജയവാഡ നഗരത്തെ കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും ഒരുകേന്ദ്രമാക്കാന് ഉത്സവിന്റെ ഗിന്നസ് റെക്കോര്ഡിലൂടെ സാധ്യമാകും. ദസറ എന്നാല് വിജയവാഡ എന്ന പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു ഉദ്യമം. ഒപ്പം നഗരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തില് ശക്തമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതും ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയുടെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യമാണ്.