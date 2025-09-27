ETV Bharat / bharat

ഇരുപാര്‍ട്ടികളും ഒത്തുക്കളിക്കുകയാണ്; ഡിഎംകെയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന വോട്ട് പോകുക ബി ജെ പിക്ക്; വിജയ്

2026 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നാമക്കലില്‍ നടന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി വിജയ് രംഗത്ത് എത്തിയത്.

നാമക്കലില്‍ നടന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ വിജയ് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 8:02 PM IST

2 Min Read
നാമക്കല്‍: ഡിഎംകെയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന വോട്ട് ബിജെപിക്കുള്ള വോട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ടി വി കെ അധ്യക്ഷന്‍ വിജയ്. ഫാസിസ്റ്റ് ബി ജെ പി ഭരണകൂടവുമായി തമിഴക വെട്രി കഴകം ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യില്ല .ഡി എം കെയും ബി ജെപിയും രഹസ്യ ഇടപാടുകളുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ഡി എം കെയ്ക്കുള്ള വോട്ട് ബി ജെ പിക്കുള്ള വോട്ടാണെന്നും വിജയ് ആരോപിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയും ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) നേതാവുമായ എംകെ സ്റ്റാലിൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരില്‍ സംസ്ഥാനം കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്ന് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവും തമിഴ് നടനുമായ വിജയ് പറഞ്ഞു. 2026 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നാമക്കലില്‍ നടന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി വിജയ് രംഗത്ത് എത്തിയത്.

ഡി എം കെ കുടുംബത്തിന് ബി ജെപിയുമായി രഹസ്യ ഇടപാടുകളുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ഡി എം കെയ്ക്കുള്ള വോട്ട് ബി ജെ പിക്കുള്ള വോട്ടാണെന്നും വിജയ് ആരോപിച്ചു.എപ്പോഴും അമ്മയുടെ പേര് ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജയലളിതയുടെ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ മറന്നതിന് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെയേയും വിജയ് വിമര്‍ശിച്ചു. ബിജെപിയുമായി യോജിക്കാത്തതും അനുചിതവുമായ ഒരു സഖ്യം രൂപീകരിക്കുകയും ഇത് തമഴ്നാടിന്‍റെ ക്ഷേമത്തിനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ ടിവികെ അത്തരം ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാവായ വിജയ് തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം പ്രചാരണ പര്യടനം നടത്തുകയാണ്. സെപ്റ്റംബര് 13 നാണ് ആദ്യ തെരെഞ്ഞടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത്. ട്രിച്ചി, അരിയല്ലൂര്‍ ജില്ലകളിലും പ്രചാരണം നടത്തി. നാഗപട്ടണത്തെ പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ എം കെ സ്റ്റാലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

വിജയ്‌യുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടി (ETV Bharat)

"ബിജെപിയും ഡിഎംകെയും തമ്മിൽ പരോക്ഷമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഡിഎംകെയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ മോശം ഭരണം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഈ ഡിഎംകെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരണോ? അതോ നമ്മുടെ ടിവികെ സർക്കാർ നമുക്ക് വേണോ? ജനങ്ങൾ അത് പറയണം. നിങ്ങൾ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഞാൻ തീർച്ചയായും നിലനിർത്തും. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും, വിജയം ഉറപ്പാണ്," വിജയ് പറഞ്ഞു.

നാമക്കല്‍ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ അഭിമാനമാണെന്നും, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാമക്കൽ ജില്ലയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുട്ടകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു വെയർഹൗസ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഡിഎംകെ എംഎൽഎയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ദരിദ്രരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും വൃക്കകൾ കച്ചവടം നടക്കുകയാണ്. ടിവികെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കച്ചവടത്തില്‍ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിക്കും," മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ "തന്‍റെ കുടുംബത്തിന്‍റെ പേരില്‍ തമിഴ്‌നാടിനെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്ന്" വിജയ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ഉങ്ക വിജയ് നാ വരേൻ' എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിജയ് തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം പ്രചാരണ പര്യടനത്തിലാണ് വിജയ്.

