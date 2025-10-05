ETV Bharat / bharat

ഉപരാഷ്‌ട്രപതി രാധാകൃഷ്‌ണന്‍റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക യോഗം ഏഴിന്, രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച

രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളുമായുള്ള സഹകരണവും ചര്‍ച്ചകളും പരിപോഷിപ്പിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ താത്‌പര്യമാണ് ഈ നടപടികളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ ശീതകാല സമ്മേളനം അടുത്ത സാഹചര്യത്തില്‍.

File photo of Vice President CP Radhakrishnan (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 10:04 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു. ചുമതലയേറ്റ ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയാണിത്. ഈ മാസം ഏഴിനാണ് കൂടിക്കാഴ്‌ച.

രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷന്‍ എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പാര്‍ലമെന്‍റ് സമുച്ചയത്തിലെ അനെക്‌സ് മന്ദിരത്തില്‍ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് കൂടിക്കാഴ്‌ചയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുമതലയേറ്റ് ഒരു മാസം തികയും മുമ്പാണ് സി പി രാധാകൃഷ്‌ന്‍ ഇത്തരം നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്‍പതിനായിരുന്നു ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളുമായുള്ള ബന്ധവും സഹകരണവും ശക്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ചയെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. പ്രത്യേകിച്ച് പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ ശീതകാല സമ്മേളനം അടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തില്‍.

ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും പാര്‍ട്ടി രാജ്യസഭാ നേതാവുമായ ജെ പി നദ്ദ, രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ, പാര്‍ലമെന്‍ററികാര്യമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു തുടങ്ങിയവരാണ് സുപ്രധാന ക്ഷണിതാക്കള്‍. പാര്‍ലമെന്‍ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി അര്‍ജുന്‍ റാം മെഗ്‌വാള്‍, എല്‍ മുരുഗന്‍ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തേക്കും. ചര്‍ച്ചയില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പൂര്‍ണ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നല്‍കുന്നത്.

പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ ഔചിത്യം ശക്തമാക്കുക നിയമനിര്‍മാണ കാര്യക്ഷമ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, സുപ്രധാന ദേശീയ വിഷയങ്ങളില്‍ ധാരണ സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അനുനയ ശൈലിയും ഭരണ പരിചയവുമുള്ള ഉപരാഷ്‌ട്രപതി രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ ഉപരിസഭയില്‍ കാര്യക്ഷമമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും പരസ്‌പര ബഹുമാനത്തിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. തന്‍റെ നേതൃത്വത്തിന് കൃത്യമായ ധാരണ സൃഷ്‌ടിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു തന്ത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്‌ചയെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. പ്രത്യേകിച്ച് പാര്‍ലമെന്‍റ് നിരന്തരം ബഹളമയമാകുകയും തടസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍.

കാലേക്കൂട്ടി തന്നെ ഭരണപ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി രാജ്യസഭാ നടപടികള്‍ സഹകരണത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അനൗദ്യോഗികമാണെന്ന് തോന്നിക്കും വിധമുള്ള ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്‌ചകള്‍ നിയമനിര്‍മ്മാണ വേളകളെ കൂടുതല്‍ സുഗമമായും ഏകോപിതമായും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. ആശയ സംവാദ വിടവുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും ദേശീയ വിഷയങ്ങളില്‍ ദ്വികക്ഷി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.

തികച്ചും സ്വകാര്യമായാകും യോഗം നടക്കുക എന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍ വരും സമ്മേളനത്തില്‍ ഇത് ഏറെ നിര്‍ണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. പാര്‍ലമെന്‍ററി നേതൃത്വത്തിലെ തന്‍റെ പുതു ചുമതല ഉപരാഷ്‌ട്രപതി എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഏവരും.

