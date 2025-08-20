ETV Bharat / bharat

"ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായും ബന്ധമില്ല, ഞാന്‍ ലിബറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റ്": ബി സുദർശൻ - VICE PRESIDENT ELECTION 2025

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ പദവി പക്ഷപാതരഹിതമായിരിക്കണമെന്ന് ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി.

B SUDERSHAN REDDY ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി LATEST NEWS IN MALAYALAM ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
Former SC Judge Justice B Sudershan Reddy (sci.gov.in)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്‌ജി ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എൻ‌ഡി‌എ നോമിനി സി.പി. രാധാകൃഷ്‌നെയാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേരിടുന്നത്. ഇതിനിടെ ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുമായും തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി.

വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ ഐഎഎന്‍സിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. "എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായും ബന്ധമില്ല, ഒരു പാർട്ടിയിലും അംഗത്വവുമില്ല. ഞാൻ ഒരു ലിബറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റാണ്"- ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ പദവി എങ്ങനെ പക്ഷപാതരഹിതമായും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായും തുടരണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ പദവിയില്‍ സത്യസന്ധമായും പക്ഷപാതമില്ലാതെയും ഇരിക്കുകയെന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത്തരം ഒരു ഉയര്‍ന്ന നിലവാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പദവിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റ്‌ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയാണ് ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട.) സുദർശൻ റെഡ്ഡിയുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു മത്സരമല്ലെന്നും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പോരാട്ടമാണെന്നുമായിരുന്നു ഖാർഗെ വിശദീകരിച്ചത്.

അതേസമയം ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായ സുദർശൻ റെഡ്ഡി വ്യാഴാഴ്ച നാമനിർദേശം സമർപ്പിക്കും. എണ്ണത്തിൽ പിന്നിലാണെങ്കിലും എൻ‌ഡി‌എ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി (എസ്‌പി), തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്‍റെ ശക്തിയും ഐക്യവും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കലിൽ പ്രകടമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സുദര്‍ശൻ റെഡ്ഡി?

1946 ജൂലൈ 8-ന് തെലങ്കാനയിലാണ് സുദര്‍ശന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ ജനനം. 1971 ഡിസംബർ 27 ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബാർ കൗൺസിലിൽ ഹൈദരാബാദിൽ അഭിഭാഷകനായി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രവര്‍ത്തിച്ച അദ്ദേഹം 1988-90 കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറായി.

1990-ൽ ആറ് മാസക്കാലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഡീഷണൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിലെ ഒസ്‌മാനിയ സർവകലാശാലയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്‌ടാവായും സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലായും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1995 മെയ് 2 ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്‌ജിയായി നിയമിതനായി. 2005 ല്‍ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായി. 2007 ജനുവരി 12 ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയായി നിയമിതനായ ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി 2011 ജൂലൈ 8 ന് വിരമിച്ചു.

16 വർഷത്തിലേറെയായി അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. 2013 മാർച്ചിൽ ഗോവയിലെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്തയായി ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി ചുമതലയേറ്റു, എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലും അദ്ദേഹം അംഗമാണ്.

ALSO READ: മഹാബൽ സിമൻ്റ് കമ്പനിക്ക് ഭൂമി അനുവദിച്ചതിന് അസം സർക്കാരിന് കോടതിയുടെ വിമർശനം; വിഷയത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്

സി.പി രാധാകൃഷ്‌ണൻ നാമനിര്‍ദേശം നല്‍കി

അതേസമയം, എൻ‌ഡി‌എ സ്ഥാനാര്‍ഥി സി.പി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ബുധനാഴ്‌ച നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത എൻ‌ഡി‌എ നേതാക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്‍ ഗവര്‍ണറും ആര്‍എസ്‌എസ്-ബിജെപി പശ്ചാത്തലവുമുള്ളയാളാണ് സി.പി രാധാകൃഷണന്‍. സെപ്റ്റംബർ 9 -നാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്‌ജി ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എൻ‌ഡി‌എ നോമിനി സി.പി. രാധാകൃഷ്‌നെയാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേരിടുന്നത്. ഇതിനിടെ ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുമായും തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി.

വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ ഐഎഎന്‍സിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. "എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായും ബന്ധമില്ല, ഒരു പാർട്ടിയിലും അംഗത്വവുമില്ല. ഞാൻ ഒരു ലിബറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റാണ്"- ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ പദവി എങ്ങനെ പക്ഷപാതരഹിതമായും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായും തുടരണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ പദവിയില്‍ സത്യസന്ധമായും പക്ഷപാതമില്ലാതെയും ഇരിക്കുകയെന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത്തരം ഒരു ഉയര്‍ന്ന നിലവാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പദവിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റ്‌ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയാണ് ജസ്റ്റിസ് (റിട്ട.) സുദർശൻ റെഡ്ഡിയുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു മത്സരമല്ലെന്നും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പോരാട്ടമാണെന്നുമായിരുന്നു ഖാർഗെ വിശദീകരിച്ചത്.

അതേസമയം ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായ സുദർശൻ റെഡ്ഡി വ്യാഴാഴ്ച നാമനിർദേശം സമർപ്പിക്കും. എണ്ണത്തിൽ പിന്നിലാണെങ്കിലും എൻ‌ഡി‌എ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി (എസ്‌പി), തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്‍റെ ശക്തിയും ഐക്യവും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കലിൽ പ്രകടമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സുദര്‍ശൻ റെഡ്ഡി?

1946 ജൂലൈ 8-ന് തെലങ്കാനയിലാണ് സുദര്‍ശന്‍ റെഡ്ഡിയുടെ ജനനം. 1971 ഡിസംബർ 27 ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബാർ കൗൺസിലിൽ ഹൈദരാബാദിൽ അഭിഭാഷകനായി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രവര്‍ത്തിച്ച അദ്ദേഹം 1988-90 കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറായി.

1990-ൽ ആറ് മാസക്കാലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഡീഷണൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിലെ ഒസ്‌മാനിയ സർവകലാശാലയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്‌ടാവായും സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലായും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1995 മെയ് 2 ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്‌ജിയായി നിയമിതനായി. 2005 ല്‍ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായി. 2007 ജനുവരി 12 ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയായി നിയമിതനായ ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി 2011 ജൂലൈ 8 ന് വിരമിച്ചു.

16 വർഷത്തിലേറെയായി അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. 2013 മാർച്ചിൽ ഗോവയിലെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്തയായി ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി ചുമതലയേറ്റു, എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലും അദ്ദേഹം അംഗമാണ്.

ALSO READ: മഹാബൽ സിമൻ്റ് കമ്പനിക്ക് ഭൂമി അനുവദിച്ചതിന് അസം സർക്കാരിന് കോടതിയുടെ വിമർശനം; വിഷയത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്

സി.പി രാധാകൃഷ്‌ണൻ നാമനിര്‍ദേശം നല്‍കി

അതേസമയം, എൻ‌ഡി‌എ സ്ഥാനാര്‍ഥി സി.പി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ബുധനാഴ്‌ച നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത എൻ‌ഡി‌എ നേതാക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്‍ ഗവര്‍ണറും ആര്‍എസ്‌എസ്-ബിജെപി പശ്ചാത്തലവുമുള്ളയാളാണ് സി.പി രാധാകൃഷണന്‍. സെപ്റ്റംബർ 9 -നാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.

For All Latest Updates

TAGGED:

B SUDERSHAN REDDYബി സുദർശൻ റെഡ്ഡിLATEST NEWS IN MALAYALAMഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്VICE PRESIDENT ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.