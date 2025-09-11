ഇന്ത്യയുടെ 15ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതി; സിപി രാധാകൃഷ്ണന് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ. ജൂലൈ 21ന് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ 14-ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ജഗ്ദീപ് ധൻകർ രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.
Published : September 11, 2025 at 7:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ 15-ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ നാളെ (സെപ്റ്റംബര് 12) സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. രാവിലെ 10 മണിയോടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു സത്യവാചകം ചൊല്ലി കൊടുക്കും. ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക് നോമിനിയായ ബി.സുദർശൻ റെഡിയെ 152 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മുൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിജയിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജിയാണ് ബി.സുദർശൻ റെഡി.
എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയായ രാധാകൃഷ്ണന് 452 വോട്ടുകളും ബി സുദർശൻ റെഡിക്ക് 300 വോട്ടുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. ആകെ 781 ഇലക്ടർമാർ (ലോക്സഭയിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിൽ നിന്നുമുള്ള എംപിമാർ) ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 767 പേര് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ആകെ പോളിങ് ശതമാനം 98.2 ആയിരുന്നു. ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളിൽ 752 എണ്ണം സാധുവും 15 എണ്ണം അസാധുവായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എസ് രാധാകൃഷ്ണനും (1952 മുതൽ 1962 വരെ) ആർ വെങ്കിട്ടരാമനും (1984 മുതൽ 1987 വരെ) ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ. ജൂലൈ 21ന് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ 14ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടുമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേദിയൊരുങ്ങിയത്.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനും വൈദ്യോപദേശം പാലിക്കുന്നതിനും അടിയന്തര പ്രാബല്യത്തോടെ സ്ഥാനമൊഴിയുകയാണെന്നായിരുന്നു പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന് അയച്ച രാജിക്കത്തിൽ ധൻഖർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതേതുടർന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് 67കാരനായ രാധാകൃഷ്ണൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ സ്ഥാനം രാജിവച്ച് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി മത്സരിച്ചത്.
നരേന്ദ്ര മോദി ഭരണകാലത്ത് ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്നുണ്ടായ ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം.വെങ്കയ്യ നായിഡു ആയിരുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബിജെപി ഭരണകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തലമുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവാണ് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ. കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടനക്കേസുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1998ൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് ജയിച്ചുകയറി രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചയാളാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ. ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിൽ 2 വർഷം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ജഗദീപ് ധൻകറുടെ രാജി. ഇതോടെയാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ വിജയിച്ചെത്തിയത്.
Also Read: 'ദുരഭിമാനക്കൊലയ്ക്കെതിരെ പ്രത്യേക നിയമം നടപ്പിലാക്കണം, കേന്ദ്രത്തില് സമ്മര്ദം ചെലുത്തണം': വൃന്ദ കാരാട്ട്