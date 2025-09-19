90 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അകത്താക്കി പശു; പിന്നാലെ അവശനിലയിലായി, വിദഗ്ധ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുതുജീവനേകി
പശുവിന്റെ വയറ്റില് നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് നീക്കം ചെയ്തു. കവറുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകൾ, തുണികൾ, മറ്റ് ദഹിക്കാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വയറ്റില് കണ്ടെത്തിയത്. വിദഗ്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇവ പുറത്തെടുത്തത്.
Published : September 19, 2025 at 5:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പശുക്കള്ക്ക് സാധാരണ പുല്ലും കാടിവെള്ളവുമൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. എന്നാൽ തെലങ്കാനയിലെ കൊടഡയിൽ അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത് 90 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്. സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്.
ദിവസങ്ങളായി തീറ്റയെടുക്കാതെ അവശനിലയിലായ പശുവിനെ കൊടഡ സ്വദേശിയായ കർഷകൻ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ കൊണ്ടുപോയി. മരുന്നുകളും ചികിത്സകളും മാറി മാറി നൽകിയിട്ടും പശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതിയൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇതോടെ വിഷമത്തിലായ കർഷകൻ കൊടഡ റീജിയണൽ വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചു.
വിശദമായ പരിശോധനയിൽ രോഗ കാരണം ജൈവമല്ലാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ അകത്താക്കിയതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കവറുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകൾ, തുണികൾ, മറ്റ് ദഹിക്കാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒടുവിലാണ് വയറിനുള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യാം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പെൻ്റയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അപൂർവ്വവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ 90 കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. വിശദമായ പരിശോധനയിൽ, വലിയ അളവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ളിൽ ചെന്നൂവെന്ന് മനസിലാവുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയക്കൊടുവിലാണ് ഇത്രയധികം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് നീക്കം ചെയ്തത്.
"ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് വൻതോതിൽ പശു കഴിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഇതെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണിത്, പരിസ്ഥിതിക്ക് മാത്രമല്ല, നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇത് ദോഷകരമാണ്.'' - ഡോ. പെൻ്റയ്യ പറഞ്ഞു.
വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പശു ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ച് വരികയാണ്. പശുവിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവിൽ ഞെട്ടിപ്പോയ നാട്ടുകാർ, പശുവിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് ഡോക്ടർക്കും സംഘത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞു.
സമാന സംഭവം ഭൂവനേശ്വറിലും: അഞ്ച് വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് 40 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളാണ്. ഗഞ്ചം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്ന പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം 40 കിലോ ഭാരമുള്ള പോളിത്തീൻ ബാഗുകൾക്ക് സമാനമായ വസ്തുക്കള് നീക്കം ചെയ്തത്. വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഈ ദഹിക്കാത്ത വസ്തുക്കള് പുറത്തെടുക്കാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നിരുന്നു.
മൃഗങ്ങളെ പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു?
കരയിലും കടലിലുമുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷണമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പക്ഷി മൃഗാദികൾ വിഴുങ്ങുന്നു. ഇത് ഇവയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടൊപ്പം പരിക്കുകൾക്കും കാരണമാവുന്നു.
കടൽ പക്ഷികൾ, തിമിംഗലങ്ങൾ, ആമകൾ, മത്സ്യം തുടങ്ങിയ സമുദ്രജീവികളും മാൻ, ആന തുടങ്ങിയ കരയിലെ മൃഗങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഇരകളാണ്. ഇവ ദീർഘകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിക്കുന്നതോടൊപ്പം മൃഗങ്ങളുടെ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയേയും ബാധിക്കുന്നു.
Also Read: ആശുപത്രി പരിസരത്ത് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടന്ന പശുവിൻ്റെ വയറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത് 40 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്