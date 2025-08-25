ചിറ്റൂര്(ആന്ധ്രാപ്രദേശ്): പെണ്മക്കള് ഒരു ബാധ്യതയായി കരുതുന്ന അച്ഛനും അമ്മയുമായിരുന്നില്ല സീതപ്പഗരി മുനിവെങ്കടപ്പയും ഗൗരമ്മയും. ചിറ്റൂര് ജില്ലയിലെ പുന്ഗനൂര് മണ്ഡലത്തിലെ വെപമകുളപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലെ ഈ ദമ്പതികള് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു.
മക്കളെ പ്രായപൂര്ത്തിയായാലുടന് ആരുടെയങ്കിലും തലയില് കെട്ടി വച്ച് ഭാരം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന ചിന്ത അവര്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് കഴിയുന്നത്ര അവരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ മാതാപിതാക്കള് ചിന്തിച്ചത്. വീണാകുമാരി, വാണി, വനാജാക്ഷി, സിരിഷ എന്ന അവരൂടെ നാല് മക്കളും അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സ്വന്തം കാലില് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിവര്ന്ന് നില്ക്കുന്നു. ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ.
തികച്ചും സാധാരണമായ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു അവരുടേത്. രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന് പെടാപ്പാട് പെടുന്നൊരു കുടുംബം. എന്നാല് അവര് സ്വന്തം പെണ്മക്കളടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തില് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറായില്ല. എന്നാല് വിധി ഇവര്ക്ക് കനത്ത ആഘാതം ഏല്പ്പിച്ചു. 2007ല് ഈ പെണ്കുട്ടികളുടെ അച്ഛന് മുനിവെങ്കടപ്പ അവരെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു. അതോടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങള് മുഴുന് ഗൗരമ്മ തനിച്ച് നോക്കേണ്ടി വന്നു. തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളും. കുട്ടികളുടെ പഠനവും എങ്ങുമെത്തിയിരുന്നില്ല. കുടുംബത്തിന് പിന്നെയും നേരിടേണ്ടി വന്നത് വെല്ലുവിളികളാണ്. കുടുംബത്തെ താങ്ങി നിര്ത്തിയിരുന്നു കൃഷി അടിക്കടി പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാല് ഗൗരമ്മ കരുത്തോടെ നില കൊണ്ടു. കുട്ടികള് അമ്മയെ വീട്ടു ജോലിയിലും കൃഷിയിടത്തിലും സഹായിച്ചു. അപ്പോഴും പക്ഷേ പഠന കാര്യത്തില് അവര് തെല്ലും വീഴ്ച വരുത്തിയില്ല.
കടുത്ത പ്രയാസങ്ങള്ക്കിടയിലും മൂത്തവര് രണ്ട് പേരും ബിരുദ പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി. പിന്നെ സര്ക്കാര് ജോലി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പരിശീലനം തുടങ്ങി. അവര് മത്സര പരീക്ഷകള്ക്കായി തയാറെടുത്തു. ബാങ്കിങ്, അധ്യാപനം, പൊലീസ്, തുടങ്ങിയ ജോലികള്ക്ക് അപേക്ഷകള് അയച്ചു. ഇളയ കുട്ടികള് പഠനം തുടര്ന്നു. അവരുടെ ആത്മാര്പ്പണത്തിന് ഫലമുണ്ടായി.
2014ല് മൂത്തമകള് വീണാകുമാരിക്ക് കോണ്സ്റ്റബിളായി ജോലി കിട്ടി. അതോടെ കുടുംബത്തിന് തെല്ല് ആശ്വാസമായി. രണ്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷം വാണി ജില്ലാ സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയുടെ പരീക്ഷ പാസായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് അധ്യാപികയായി പ്രവേശിച്ചു. മൂത്ത രണ്ട് പെണ്മക്കളുടെയും ഈ നേട്ടം ഗൗരമ്മയ്ക്ക് തന്റെ ത്യാഗത്തിനുള്ള സമ്മാനമായി.
പിന്നീട് ഈ പെണ്മക്കളെ രണ്ട് പേരെയും വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു. വീണ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസറെ തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയപ്പോള് വാണി ഒരു അധ്യാപകനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇരുവരും പഠനത്തില് പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരിമാര്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തുടര്ന്നു. വനജാക്ഷിയും സിരിഷയും നല്ല ജോലി നേടുക എന്നതില് ശ്രദ്ധ ഊന്നി.
വനജാക്ഷിക്കും ജോലി കിട്ടിയതോടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി. പൊലീസ് സേനയില് തന്നെയായിരുന്നു വനജാക്ഷിക്കും ജോലി കിട്ടിയത്. സിരിഷ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലും ജോലി നേടി.
ഏതായാലും ഇപ്പോള് ഷഷ്ഠിപൂര്ത്തിയിലെത്തി നില്ക്കുന്ന ഗൗരമ്മയ്ക്ക് ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും മുഹൂര്ത്തമാണ്. നേരത്തെ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയക്കാതെ തന്റെ പെണ്മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതില് തനിക്കൊരിക്കലും ഖേദം തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗൗരമ്മ പറയുന്നു. ഇപ്പോള് അവര് സ്വന്തം കാലില് നില്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് അത് തന്നെയാണ് ഏതൊരു അമ്മയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്ന് താന് തിരിച്ചറിയുന്നുവെന്നും അവര് പറയുന്നു.
തങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് ഈ മക്കളും തിരിച്ചറിയുന്നു. തോല്വി എന്നത് തങ്ങളുടെ മുന്നില് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് തങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ പെണ്കുട്ടികളും ഇപ്പോള് ഞങ്ങളെ പ്രചോദനമായി കരുതുന്നുവെന്നും വീണാകുമാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.