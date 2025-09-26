സാങ്കേതിക തകരാര്: വാരണസി-ബെംഗളുരു അക്സ വിമാനത്തിന് പറക്കാനായില്ല, രാത്രി മുഴുവന് ദുരിതത്തിലായി 143 യാത്രക്കാര്
മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമാണ് യാത്രക്കാര്ക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികള് പൂര്ത്തിയായാലുടന് വിമാനം പുറപ്പെടുമെന്ന് അധികൃതര്.
Published : September 26, 2025 at 1:17 PM IST
വാരണസി: ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ലാല് ബഹദൂര് ശാസ്ത്രി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ബെംഗളുരുവിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന അക്സ വിമാനത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാര് മൂലം യാത്ര റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വിമാനത്താവളത്തില് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന ശേഷമാണ് 143 യാത്രക്കാരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
രാത്രി 7.20ന് വാരണസിയിലെത്തിയ വിമാനം 7.55 ഓടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ ബോഡിങ് നടപടികള് ആരംഭിച്ച ശേഷമാണ് വിമാനത്തിലെ തകരാര് വൈമാനികന്റെ ശ്രദ്ധയില് പെട്ടത്. ഉടന് തന്നെ അദ്ദേഹം സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധസംഘത്തെ വിവരം അറിയിച്ചു.
എന്ജീനിയര്മാരെത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.ഇതോടെ മണിക്കൂറുകളായി കാത്തിരുന്ന യാത്രക്കാര് ബഹളമുണ്ടാക്കാന് തുടങ്ങി. എന്നാല് അവരോട് കാത്തിരിക്കാനും പ്രശ്നം വേഗത്തില് പരിഹരിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അധികൃതര് പറഞ്ഞത്.
എന്നാല് രാത്രി 11.30 ആയിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായില്ല. പിന്നീട് അടുത്തുള്ളൊരു ഹോട്ടലില് യാത്രക്കാര്ക്ക് രാത്രി തങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് അധികൃതര് ഒരുക്കി. വിമാനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള് തുടരുകയാണെന്നും ഇന്ന് ബെംഗളുരുവിലേക്ക് പുറപ്പെടാനാകുമെന്നുമാണ് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ജൂണില് അദാനി എയര്പോര്ട്ട് ഹോള്ഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡ്(എഎഎച്ച്എല്)മായി അക്സ എയര് പങ്കാളിത്തത്തിന് ധാരണയായിരുന്നു. നവി മുംബൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് വാണിജ്യ വിമാനങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ധാരണ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതു -സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാരാണ് അദാനി എയര്പോര്ട്ട് ഹോള്ഡിങ് ലിമിറ്റഡ്.
അക്സ കമ്പനി തുടകത്തില് നൂറ് പ്രതിവാര ആഭ്യന്തര സര്വീസുകളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിത് മുന്നൂറ് ആഭ്യന്തര സര്വീസുകളും അന്പതിലേറെ പ്രതിവാര രാജ്യാന്തര സര്വീസുകളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ശൈത്യകാല വിമാന സമയക്രമ പട്ടികയില് നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്. തങ്ങളുടെ ശൃംഖല വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി2027ഓടെ പത്ത് പാര്ക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാനും കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. രാജ്യാന്തരതലത്തില് കൂടുതല് സേവനം വ്യാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പശ്ചിമേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളെയും ദക്ഷിണ പൂര്വേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളെയുമാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനദുരന്തത്തെ തുടര്ന്ന് വ്യോമമേഖല പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നുണ്ട്. വിമാനയാത്ര പലരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനിടെയാണ് ഇത്തരം വാര്ത്തകള് പുറത്ത് വരുന്നത്. പലപ്പോഴും സാങ്കേതിക -കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങള് മൂലം സര്വീസുകള് നിര്ത്തി വയ്ക്കുകയും പറന്നുയര്ന്ന ശേഷം തിരികെ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാര്ത്തകള് നിരന്തരം വരുന്നുണ്ട്.