പാനിപ്പൂരി എണ്ണം കുറഞ്ഞു; വഡോധര നഗരം നിശ്ചലമാക്കി യുവതിയുടെ പ്രതിഷേധം
പാനിപ്പൂരി എണ്ണം കുറഞ്ഞു. റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് യുവതി. ഒടുവിൽ പൊലീസ് ഇടപെടൽ. ചർച്ചയായി വിലകയറ്റം.
Published : September 19, 2025 at 8:55 PM IST
ഗാന്ധിനഗര്: പാനിപൂരി കടക്കാരനുമായി ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ സാധാരണമാണ്. മധുരം കൂടിപ്പോയി എരി കുറഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും സാധാരണമാണ്. എന്നാല് പാനിപൂരിയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുപോയി എന്ന കാരണത്താല് ഒരു നഗരം നിശ്ചലമായെന്നു പറഞ്ഞാല് വിശ്വസിക്കാന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലേ.
വഡോദരയിലെ സുർസാഗർ പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോള് ചര്ച്ചാ വിഷയമായ ഈ സംഭവം. പാനിപൂരി കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായി ഒരു സ്ത്രീ വഡോദര നഗരത്തിലെ പാനിപൂരി വില്ക്കുന്ന കടയിൽ പോയി. 20 രൂപയ്ക്ക് 6 പാനിപൂരി നൽകുന്നതിന് പകരം കടക്കാരൻ അവർക്ക് 4 പീസുകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ഇത് സ്ത്രീയെ വളരെയധികം ചൊടിപ്പിച്ചു. ദേഷ്യം വന്ന യുവതി വളരെ തിരക്കേറിയ റോഡിന് നടുവില് ചെന്ന് ഇരിക്കുകയും പാനിപൂരി കടക്കാരനോടുള്ള തൻ്റെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥ ഇങ്ങനെ
വഡോദര നഗരത്തിലെ സുർസാഗർ പ്രദേശത്ത്, വൈകുന്നേരം പതിവുപോലെ ആളുകൾ പാനിപുരി ട്രക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, 20 രൂപ വിലയുള്ള പാനിപുരി വാങ്ങാൻ ഒരു സ്ത്രീ ട്രക്കിനടുത്തേക്കെത്തി. കടക്കാരനായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ സ്ത്രീക്ക് 4 പാനിപുരി നൽകിയതോടെ തർക്കം ആരംഭിച്ചു.
താന് നല്കിയ 20 രൂപയ്ക്ക് 6 പാനിപുരി ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്ത്രീ ബഹളമുണ്ടാക്കാന് തുടങ്ങി. അതേസമയം ഈ വിലയ്ക്ക് ഇത്ര മാത്രമെ ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവര് ന്യായീകരിച്ചു. എന്നാൽ അയാളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതിനുപകരം, സ്ത്രീ ഉച്ചത്തിൽ ബഹളം വയ്ക്കാന് തുടങ്ങി.
കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധം
വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്ന സ്ത്രീ റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇരുന്നു പ്രതിഷേധിക്കാന് തുടങ്ങി. പെട്ടന്ന് തന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടി. പൊലീസിനെ വിളിക്കണമെന്നും പാനിപൂരി ട്രക്ക് നിർത്തണമെന്നും സ്ത്രീ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധനങ്ങളുടെ വില മൂലമാണ് നിരക്കിൽ മാറ്റം വന്നതെന്ന് ലോറി ഡ്രൈവർ പലതവണ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്ത്രീ തൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാട് തുടർന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്കിലേക്ക് ഇത് വഴിവച്ചു.
പ്രശ്നം വഷളയാതോടെ നാട്ടുകാർ പൊലീസിനെ വിളിച്ചു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ 20 രൂപയ്ക്ക് 6 പീസുകൾ ലഭിക്കണമെന്ന് സ്ത്രീ തൻ്റെ ആവശ്യം ആവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ 4 പീസുകൾ മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ആവർത്തിച്ചു. ഇത്തരമൊരു വിഷയത്തിൽ റോഡിൽ ഇരുന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പൊലീസ് സ്ത്രീയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കൂടാതെ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളുമായി മുൻകൂട്ടി നിരക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് പൊലീസ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.
സംഭവം താമസിയാതെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി. കണ്ടു നിന്നവര് പലരും സ്ത്രീയെ ന്യായീകരിച്ചു. ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കാറുണ്ടെന്നും അവര് വാദിച്ചു. പാനിപൂരി പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ റോഡിൽ ഇരുന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അത്തരം പെരുമാറ്റം നഗരത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുമെന്നും കണ്ടു നിന്നവരില് ചിലര് പറഞ്ഞു.
വർധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പം
ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പണപ്പെരുപ്പവും ചര്ച്ച വിഷയമായി. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വർധിച്ചതായി ലോറി ഉടമകൾ അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പൂരി, മസാല, എരിവുള്ള വെള്ളം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വില കാരണം അളവ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തായാലും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിരക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ബോര്ഡ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
