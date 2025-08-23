ETV Bharat / bharat

ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ദുരിതപ്പെയ്ത്ത്; ഒരാള്‍ മരിച്ചു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി, വന്‍ നാശനഷ്‌ടം - UTTARAKHAND HEAVY RAINFALL

കാണാതായവര്‍ക്കായുള്ള തെരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുവെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സെക്രട്ടറി വിനോദ് കുമാർ സുമൻ അറിയിച്ചു.

The cloudburst in Uttarakhand's Chamoli (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 6:16 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പേമാരിയും ഉരുള്‍പൊട്ടലും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ മഴയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ പെട്ട് ചമോലിയില്‍ ഒരു സ്‌ത്രീ മരിക്കുകയും നിരവധി പേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്‌തു. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് തരാലിയിലെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിലംപൊത്തി. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി എന്‍ഡിആര്‍എഫും എസ്‌ഡിആര്‍എഫും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Uttarakhand Relief ops continue (ANI)

തരാലിയില്‍ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളില്‍ കനത്ത നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് തരാലി പ്രദേശത്തേക്ക് ചെളി ഒഴുകിയെത്തി. മൺസൂൺ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നിരവധി ജില്ലകളെ ബാധിച്ചുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"ഇന്നലെ രാത്രി ചമോലിയിലെ തരാലിയിൽ പുലർച്ചെ ഒന്നു മുതൽ 1.30 വരെ അമിതമായ മഴ പെയ്‌തു. ഇതിനുപിന്നാലെ ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ഉണ്ടാകുകയും വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തരാലിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത്, 10-12 കടകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു. ഒരാളെ കാണാതായി, നിരവധി പേര്‍ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു". സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സെക്രട്ടറി വിനോദ് കുമാർ സുമൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പെരുമഴയില്‍ പാലത്തില്‍ നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി (ANI)

ചമോലിയിലെ ദുരിത ബാധിത സ്ഥലങ്ങളില്‍ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് റോഡുകൾ അടച്ചതിനാൽ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് വൈകിയെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. "ഇന്നലെ രാത്രി തരാലിയിൽ കനത്ത മഴപെയ്‌തു. തരാലിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപക നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായി. ഭരണകൂടവും മറ്റ് ടീമുകളും സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു". ചമോലി ഡി എം സന്ദീപ് തിവാരി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ കനത്ത നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചു (ANI)

കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ റോഡിൽ തടസ്സം സൃഷ്‌ടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ റോഡ് അടച്ചിട്ടു. താൽ - മുൻസ്യാരി (സംസ്ഥാന പാത), മുൻസ്യാരി - മിലാം (അതിർത്തി) റൂട്ട്, ധാർചുല - തവാഘട്ട് (ദേശീയ പാത അതിർത്തി), രാംഗംഗ - താൽ - മുൻസ്യാരി (ദേശീയ പാത അതിർത്തി) എന്നീ റോഡുകളാണ് അടച്ചിട്ടത്.

ഉത്തരകാശി ജില്ലയിലെ സയാനച്ചട്ടി പ്രദേശത്ത് യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് വെള്ളത്തിനടിയിലായ പാലത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി. പ്രദേശത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, ഗതാഗതം ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഉത്തരകാശി ഡിഎം പ്രശാന്ത് ആര്യ വ്യക്തമാക്കി.

ചമോലിയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം (ANI)

"ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലം കണ്ടു. യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഇന്ന് 12 അടി കുറഞ്ഞു. നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലവും സുരക്ഷിതമാണ്. ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗതാഗതം ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കും.". ഉത്തരകാശി ഡിഎം പറഞ്ഞു.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കർ സിംഗ് ധാമിയും പെരുമഴയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. "ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് ചമോലി ജില്ലയിലെ തരാലി പ്രദേശത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം, എസ്‌ഡി ആർഎഫ്, പൊലീസ് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു". സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌കർ സിംഗ് ധാമി എക്‌സില്‍ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇന്നലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ, അതിശക്തമായ മഴ എന്നിവ പ്രവചിച്ചു. ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചവരെ അലർട്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും.

