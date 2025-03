ETV Bharat / bharat

ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹിമപാതം; 47 തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, എട്ടുപേര്‍ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ദൗത്യത്തിന് സൈനിക ഹെലികോപ്‌ടറുകളും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുന്നു - CHAMOLI MANA AVALANCHE

Injured people being evacuated to Joshimath for critical medicare via helicopters form the avalanche site, in Mana of Chamoli district, Uttarakhand ( X/@chamolipolice )