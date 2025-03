ETV Bharat / bharat

ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹിമപാതം: മരണം എട്ടായി, അവസാന തൊഴിലാളിയുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി - UTTARAKHAND AVALANCHE UPDATES

Uttarakhand Avalanche: Death Toll Climbs To 7 With Recovery Of 3 More Bodies; 1 Worker Still Missing ( ETV Bharat )