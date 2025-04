ETV Bharat / bharat

ഭര്‍ത്താവ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ഭാര്യ; സിനിമയെ വെല്ലുന്ന തിരക്കഥ, ഒടുവില്‍ കാമുകനെയും യുവതിയെയും കയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ് - WIFE MURDERED HUSBAND

Meerut police arrested Amit's wife Ravita and her lover Amardeep in the murder case ( ETV Bharat )