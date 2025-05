ETV Bharat / bharat

ഉത്തർപ്രദേശിന് രണ്ട് ലോക റെക്കോർഡുകൾ; നേട്ടം റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ - UTTAR PRADESH RECORDS



Published : May 20, 2025

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് രണ്ട് ലോക റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. വെറും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഈ നേട്ടം. 10 കിലോമീറ്റർ ക്രാഷ് ബാരിയറും 34.24 പാത കിലോമീറ്റർ ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡും നിർമ്മിച്ചാണ് റെക്കോർഡ് നേടിയത്. ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ്, ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സ്‌, ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്‌സ് എന്നിവയിൽ സംസ്ഥാനം ഇടം നേടി. ഉത്തർപ്രദേശ് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. യുപിഐഡിഎയുടെ (UPEIDA) മികച്ച ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും ടീം വർക്കിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഈ നേട്ടം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദേശത്തിൽ പുതിയ ഉത്തർപ്രദേശ് ആഗോള നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്ത് ആസ്ഥാനമായുള്ള പട്ടേൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (PATEL) ആണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടോർവേയായ 6-വരി ഗംഗാ മോട്ടോർവേ പദ്ധതിയുടെ അതിവേഗ നിർമ്മാണത്തിനാണ് ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. 24 മണിക്കൂർ നിർത്താതെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ 34.24 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് പാകി. ഇതിനായി 20,105 മെട്രിക് ടൺ ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. 171,210 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പ്രദേശത്താണ് ഇത് ചെയ്‌തത്. കൂടാതെ, പട്ടേലിൻ്റെ അനുബന്ധസ്ഥാപനമായ റോഡ് ഷീൽഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 10 കിലോമീറ്റർ മെറ്റൽ ബീം ക്രാഷ് ബാരിയറും സ്ഥാപിച്ചു. ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പട്ടേൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അരവിന്ദ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. ഇത് ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും ടീമിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലനമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹർദോയിക്കും ഉന്നാവോ ജില്ലകൾക്കുമിടയിലുള്ള ഗംഗാ മോട്ടോർവേ പദ്ധതിയുടെ (ഗ്രൂപ്പ്-3) ഭാഗമായാണ് ഈ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ച പ്രവർത്തനം നടന്നത്. 2025 മെയ് 17 ന് രാവിലെ 5:00 ന് ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെയ് 18 ന് രാവിലെ 5:00 ന് പൂർത്തിയാക്കി. ഇത് ലക്ഷ്യമിട്ട അളവുകളെ മറികടന്നു. എഞ്ചിനീയർമാർ, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുടെ ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് 24 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. Also Read :ശശി തരൂരിനെതിരെയുള്ള രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്‍റെ മാനനഷ്‌ടക്കേസ്; നോട്ടിസ് അയച്ച് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി

