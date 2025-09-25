ബസ് എപ്പോള് പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയില് ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന് ഒരുക്കങ്ങള് തകൃതി
ബസുകള് എപ്പോള് ഓടണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാന് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് തയാറെടുക്കുകയാണ് തെലങ്കാന
Published : September 25, 2025 at 5:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ സര്ക്കാര് ബസുകള് എപ്പോള് ഓടണമെന്ന് ഇനി നിര്മ്മിത ബുദ്ധി നിശ്ചയിക്കും. രാജ്യത്ത് പൊതുഗതാഗതസംവിധാനത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഉദ്യമത്തിനാണ് തെലങ്കാന തയാറെടുക്കുന്നത്.
Also Read; അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് അണിഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...
ഇതുവരെ ഉത്സവ കാലത്തും അവധി ദിവസങ്ങളിലുമൊക്കെ അധികൃതര് തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേക ബസുകള് ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും പക്ഷേ അവ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് മറികടക്കാന് മതിയാകുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. ചിലപ്പോഴാകട്ടെ ബസ് ആരുമില്ലാതെ സര്വീസ് നടത്തുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താനാണ് ഇപ്പോള് തെലങ്കാന ഗതാഗത വകുപ്പ് തയാറെടുക്കുന്നത്. നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പ്രവചിക്കാനും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവകാലത്തും അതനുസരിച്ച് ബസുകളോടിക്കാനുമാണ് തയാറെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് എഐ നല്കും.
ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവര്മാരോ കണ്ടക്ടര്മാരോ നിരന്തരം അവധിയില് പ്രവേശിക്കുന്നുവെങ്കില് അവിടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് വേണം മനസിലാക്കാന്. അസുഖബാധിതരായ ഡ്രൈവര്മാര് ബസോടിച്ചാല് അത് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടാക്കും.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ കൂടുതല് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവധിയെടുക്കുന്ന ഡിപ്പോകളുടെ വിശദാംശങ്ങള് തേടാനുള്ള സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാന് അധികൃതര് തീരുമാനിച്ചത്. വിഷയത്തില് അധികൃതര് ഗൗരവത്തോടെ ഇടപെടാന് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. പരിഹാരത്തിന് കൃത്യമായ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളും. രാജ്യത്ത് എഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ പൊതുഗതാഗത കമ്പനിയാണ് തെലങ്കാന ആര്ടിസി എന്നും അധികൃതര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങള്ക്ക് ആദ്യം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് ആറ് ബസ് ഡിപ്പോകളിലാണ് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക. നാല്പ്പതിനായിരം ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ നില നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
കമ്പനിയുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ജീവനക്കാരുടെ പ്രകടനവും അവരുടെ ആരോഗ്യനിലയും വിലയിരുത്താനുമാണ് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം ചെലവ് കുറയ്ക്കലും തിരക്ക് അനുസരിച്ച് സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യലുമടക്കമുള്ളവയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
നിര്മ്മിത ബുദ്ധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി ഗ്രേറ്റര് ഹൈദരാബാദ് മേഖല ഇഡിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തിന് രൂപം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാന ആര്ടിയില് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സേവനം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഗതാഗതമന്ത്രി പൊന്നം പ്രഭാകറിന് ഒരു പവര് പോയിന്റ് അവതരണത്തിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തി തെലങ്കാന റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷനെ വികസിപ്പിക്കാന് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സേവനങ്ങളില് കൂടുതല് വേഗതയും കൃത്യതയും വ്യക്തതയും കൈവരിക്കാന് സാധിക്കുമന്ന് ആര്ടിസി എംഡി സജ്ജനാര് പറഞ്ഞു.