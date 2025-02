ETV Bharat / bharat

157 അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുമായി അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിമാനം ഇന്ന് രാത്രി വൈകി അമൃത്സറിലെത്തും, തങ്ങള്‍ നേരിട്ട കൊടിയ പീഡനങ്ങള്‍ വിവരിച്ച് നേരത്തെ എത്തിയവര്‍ - US PLANE CARRYING THIRD BATCH

Relatives wait outside the airport ahead of the second batch of the immigrants' arrival from the US, in Amritsar, Saturday, February 15, 2025 ( PTI )