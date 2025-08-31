റായ്പൂർ: പലതരം മോഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു മോഷണവാർത്തയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. ജയിലിൽ വച്ച് എച്ച്ഐവി ബാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് യുവാവ്. ദുർഗ്-ഭിലായ് പ്രദേശത്തെ 30-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇയാൾ കൊള്ളയടിച്ചത്.
വൈശാലി നഗർ സ്വദേശിയായ യശ്വന്ത് ഉപാധ്യായയാണ് പ്രതി. ഇയാളെ ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊലീസ് സംഘത്തെ മാത്രമല്ല പ്രദേശവാസികളെയും ഈ വാർത്ത അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പ്രതിയെ ദുർഗ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
ഉപാധ്യായയുടെ അറസ്റ്റോടെ 35 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്ന മോഷണക്കേസുകളിലെ 10 കേസുകൾ തെളിഞ്ഞു. പ്രതികളിൽ നിന്ന് 1282 രൂപയും ഒരു വാഹനവും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തതായി സിഎസ്പി സത്യപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത പണം മാത്രമാണ് ഇയാൾ മോഷ്ടിച്ചത്, സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കമായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
2011-12 കാലയളവിൽ ഒരു ആക്രമണ കേസിൽ ഉപാധ്യായ ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഏകദേശം നാല് മാസം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി സിഎസ്പി പറഞ്ഞു. ജയിലിൽ വച്ച് സീരിയൽ കുറ്റവാളികളുമായി പരിചയത്തിലായ ഇയാൾ പിന്നീട് 30-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.
ജയിലിനുള്ളിൽ രോഗബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് തനിക്ക് എച്ച്ഐവി ബാധിച്ചതെന്നും ഇതാണ് തന്നെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ഇയാൾ അന്വേഷണസംഘത്തോട് പറഞ്ഞു.
പ്രസാദം കഴിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അവിടെ ഇയാൾ ആരാധന നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ പെടാതിരിക്കാൻ മോഷണം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതി വസ്ത്രം മാറ്റാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി.
താന നെവായ്, സുപേല, പത്മനാഭ് പൂർ, ഭിലായ് നഗർ, ഭിലായ് ഭട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന നിരവധി ക്ഷേത്ര മോഷണക്കേസുകളാണ് ഈ അറസ്റ്റിലൂടെ തെളിഞ്ഞത്. മറ്റുള്ള മോഷണ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഈ മോഷണവാർത്ത ഇതിനോടകം തന്നെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
കവര്ച്ചയ്ക്കായി കള്ളൻ എടിഎം കൗണ്ടറിലെത്തി, മുട്ടി വിളിച്ചപ്പോള് ഷട്ടര് ഉയര്ത്തി
കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്ത് എടിഎം കൗണ്ടര് തകര്ത്ത് പണം കവരാന് ശ്രമം. പ്രതി ഷട്ടറിന്റെ പൂട്ട് തകര്ത്താണ് അകത്ത് കയറിയത്. എടിഎം കൗണ്ടറിന്റെ ഷട്ടറിൻ്റെ പൂട്ട് തകര്ന്ന നിലയില് കണ്ട പൊലീസ് സംഘം ഷട്ടര് ഉയര്ത്താന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.
സംഭവത്തില് അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ കുന്ദമംഗലം എസ്ഐ പ്രദീപ് മച്ചിങ്ങലും സംഘവും ഷട്ടറില് ശക്തമായി തട്ടി. ഇതോടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി ഷട്ടര് ഉയര്ത്തി പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇയാള് കവര്ച്ച നടത്താന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പൊലീസിനെ കണ്ട പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. സംഭവ സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രതി എടിഎം മെഷീനിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകര്ത്തിരുന്നു.
