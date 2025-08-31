ETV Bharat / bharat

എച്ച്ഐവി ബാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തിനോട് കോപം; ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് യുവാവ് - HIV MAN LOOTED TEMPLES

വൈശാലി നഗർ സ്വദേശിയായ യശ്വന്ത് ഉപാധ്യായയാണ് പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. ദുർഗ്-ഭിലായ് പ്രദേശത്തെ 30-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇയാൾ കൊള്ളയടിച്ചത്.

CHHATTISGARH HIV TEMPLE THIEF TEMPLE THIEF UPSET WITH GOD
Temple thief Yashwant Upadhyay(encircled) arrested for looting over 30 temples in Chattisgarh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2025 at 4:04 PM IST

റായ്‌പൂർ: പലതരം മോഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായൊരു മോഷണവാർത്തയാണ് ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. ജയിലിൽ വച്ച് എച്ച്‌ഐവി ബാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് യുവാവ്. ദുർഗ്-ഭിലായ് പ്രദേശത്തെ 30-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇയാൾ കൊള്ളയടിച്ചത്.

വൈശാലി നഗർ സ്വദേശിയായ യശ്വന്ത് ഉപാധ്യായയാണ് പ്രതി. ഇയാളെ ഛത്തീസ്‌ഗഡ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പൊലീസ് സംഘത്തെ മാത്രമല്ല പ്രദേശവാസികളെയും ഈ വാർത്ത അത്‌ഭുതപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പ്രതിയെ ദുർഗ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

ഉപാധ്യായയുടെ അറസ്റ്റോടെ 35 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്ന മോഷണക്കേസുകളിലെ 10 കേസുകൾ തെളിഞ്ഞു. പ്രതികളിൽ നിന്ന് 1282 രൂപയും ഒരു വാഹനവും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തതായി സിഎസ്‌പി സത്യപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്‌ത പണം മാത്രമാണ് ഇയാൾ മോഷ്‌ടിച്ചത്, സ്വർണം മോഷ്‌ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കമായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

2011-12 കാലയളവിൽ ഒരു ആക്രമണ കേസിൽ ഉപാധ്യായ ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഏകദേശം നാല് മാസം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി സിഎസ്‌പി പറഞ്ഞു. ജയിലിൽ വച്ച് സീരിയൽ കുറ്റവാളികളുമായി പരിചയത്തിലായ ഇയാൾ പിന്നീട് 30-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

ജയിലിനുള്ളിൽ രോഗബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് തനിക്ക് എച്ച്ഐവി ബാധിച്ചതെന്നും ഇതാണ് തന്നെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ഇയാൾ അന്വേഷണസംഘത്തോട് പറഞ്ഞു.

പ്രസാദം കഴിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അവിടെ ഇയാൾ ആരാധന നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ പെടാതിരിക്കാൻ മോഷണം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതി വസ്ത്രം മാറ്റാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി.

താന നെവായ്, സുപേല, പത്‌മനാഭ്‌ പൂർ, ഭിലായ് നഗർ, ഭിലായ് ഭട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന നിരവധി ക്ഷേത്ര മോഷണക്കേസുകളാണ് ഈ അറസ്റ്റിലൂടെ തെളിഞ്ഞത്. മറ്റുള്ള മോഷണ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഈ മോഷണവാർത്ത ഇതിനോടകം തന്നെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

