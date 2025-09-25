കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കാട്ടില് വച്ച് ലൈംഗിക പീഡനം; സീരിയൽ റേപിസ്റ്റിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച് യുപിയിലെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി
തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടികളെ സൈക്കിളിൽ അടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ഫോണിൽ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണിച്ച് അവരെ ആക്രമിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ലഖ്നൗ: ഏഴ് വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 32 കാരന് ഉടനടി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ കോടതി വിധിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശ് ബഹ്റൈച്ചിലെ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് 20 ദിവസത്തിനുള്ളില് തന്നെ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അന്വേഷണസംഘത്തിന് സാധിച്ചു.
അവിനാശ് പാണ്ഡെ എന്ന കൊടുംകുറ്റവാളി 5 നും 7 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പ്രതി "സീരിയൽ റേപിസ്റ്റ്" ആണെന്നും പ്രത്യേക ജില്ലാ ഗവൺമെൻ്റ് കൗൺസൽ സന്ത് പ്രതാപ് സിങ് പറഞ്ഞു.
ജൂൺ 25 മുതൽ പ്രതി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി ബഹ്റൈച്ച് പൊലീസിന് പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പ്രതാപ് സിങ് പറഞ്ഞു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടികളെ സൈക്കിളിൽ അടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ഫോണിൽ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണിച്ച് അവരെ ആക്രമിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കുട്ടികൾ പ്രതികരിക്കുകയോ ബഹളം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവര്ക്ക് മിഠായികളും ഭക്ഷണങ്ങളും നല്കി പ്രലോഭിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും സിങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സംഭവം പുറത്തുപറയാതിരിക്കാൻ പ്രതി മനഃപൂർവ്വം വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇരയാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
ഇരകളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ വിവരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം തയാറാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരകളുടെ മൊഴി അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്യത്തിന് അടിമയായ, കൈയിൽ പച്ചകുത്തിയ പ്രതിയെ പൊലീസ് ജൂലൈ ആദ്യം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബജ്പൂർ ബങ്കാതി ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കനാൽ തീരത്ത് നിന്ന് പാണ്ഡെയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത നാല് പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചു.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെയും കുട്ടികളുടേയും നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. അത് ഇയാൾ തന്നെ റെക്കോർഡു ചെയ്തതാണെന്നും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, സൈക്കിൾ, രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, മറ്റ് തെളിവുകൾ എന്നിവയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
മിഹിപൂർവ സർക്കിൾ ഓഫിസർ ഹർഷിത തിവാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേസ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായി യുപി പൊലീസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതായും വേഗത്തിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഓഗസ്റ്റ് 22 ന് കോടതി കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കുകയും 20 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, പോക്സോ നിയമം, മറ്റ് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പൊലീസ് നാല് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
പാണ്ഡെയ്ക്കെതിരായ 4 കേസുകളിൽ ഒന്നിൽ പ്രത്യേക അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ദീപ് കാന്ത് മണി വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും 1.6 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ തുക ഇരയ്ക്ക് കൈമാറും. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് യുപി പൊലീസ് റിവാർഡുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബഹ്റൈച്ച് പൊലീസിനെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ സംഘത്തെയും അവരുടെ വേഗത്തിലും കൃത്യവുമായുള്ള നടപടിയെ ഡിജിപി രാജീവ് കൃഷ്ണ പ്രശംസിച്ചു.
