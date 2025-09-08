ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആശ്വാസം; യുപിയില് നേതനം വര്ധിപ്പിച്ച് സര്ക്കാര്
24 തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം 750ൽ നിന്ന് 8,000 മുതൽ 10,000 രൂപ വരെയാണ് വർധിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : September 8, 2025 at 1:44 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ പാർട്ട് ടൈം ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിമാസ വേതനം 750ൽ നിന്ന് വർധിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഗതാഗത വകുപ്പിൽ പാർട്ട് ടൈം ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്ക്ക് വർഷങ്ങളായി ലഭിച്ചിരുന്നത് പ്രതിമാസം 750 രൂപയാണ്. ഈ വേതനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 37 വർഷമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി താത്കാലികമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട 24 തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം 750ൽ നിന്ന് 8,000 മുതൽ 10,000 രൂപ വരെയാണ് വർധിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇത്രയധികം കാലം ജോലി ചെയ്ത തൊഴിലാളികളുടെ നിയമനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും തൊഴിലാളികള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇത്രയും കാലം കുറഞ്ഞ വേതനത്തിലും ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയതതെന്ന് തൊഴിലാളികള് പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഞാൻ 1988 മുതൽ ഹാമിർപൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്, ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നെങ്കിലും എൻ്റെ വേതനം വർധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് പ്രായമാകുകയാണ്, എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവുകൾ വളരെയധികം ആശ്വാസവും സന്തോഷവും നൽകുന്നു'' - റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായ ആശാ ദേവി പറഞ്ഞു. ലഖ്നൗവിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആശ.
''എനിക്ക് വെറും 100 രൂപ മാത്രമാണ് ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്നത്, അത് 2007 ൽ 750 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും മൂന്ന് കുട്ടികളുമൊത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ് നാല് ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം സർക്കാർ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാരുണ്യത്തിൽ ജോലിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം ഉള്പ്പെടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോള് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം നൽകി സഹായിക്കും'' - 1988 മുതൽ പിലിഭിത്ത് ആർടിഒയിൽ താത്കാലിക തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ നിയമനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് അശോക് കുമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
"എനിക്ക് വയസായി. എനിക്ക് അസുഖം വന്നാൽ, ഒരു ദിവസം ചികിത്സയ്ക്കായി 300 മുതൽ 400 രൂപ വരെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും രോഗികളാകുന്നു. കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തു. 1996ൽ 100 രൂപ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്തു. അത് 200 രൂപയായും പിന്നീട് 750 രൂപയായും വർധിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് ഭാര്യയും എട്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട്. കുട്ടികളിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരായി സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ വിവാഹ പ്രായമായവരാണ്. വേതന വർധനവ് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന്'' - ബല്ലിയ ആർടിഒയിൽ നിയമിതനായ രാജ് കുമാർ പറയുന്നു.
Also Read: മീൻ കറി വച്ചില്ല; അമ്മയെ മഴു ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ