പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരില് യുപിയില് മകളെ വെടി വച്ച് കൊന്ന് പിതാവ്, വെടിയേറ്റ ആണ്സുഹൃത്ത് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്
മകളുടെ പ്രണയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, റിവോള്വര് എടുത്ത് പിതാവ് നേരെ റെസ്റ്റോറൻ്റിലേക്ക്, വാക്കുതര്ക്കത്തിനിടെ മകള് അക്ഷരയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. പരിക്കേറ്റ ആണ്സുഹൃത്ത് ആദിത്യയുടെ നില ഗുരുതരം...
Published : September 27, 2025 at 9:56 AM IST
ലഖ്നൗ: രാജ്യത്തെ നടുക്കി വീണ്ടും ക്രൂര കൊലപാതകം. പ്രണയ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരില് ഉത്തര്പ്രദേശില് മകളെ പിതാവ് വെടി വച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. വെടിയേറ്റ കാമുകൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ചികിത്സയില് കഴിയുകയാണ്. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ അസംഗഢിലെ ദേവ്ഗാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ലാൽഗഞ്ച് ബൈപാസ് റോഡിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ വച്ചാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ടായത്.
മസിർപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ആദിത്യ സിങ് (20), അക്ഷര സിങ് (15) എന്നിവർക്ക് നേരെയാണ് അക്ഷരയുടെ പിതാവ് നീരജ് സിങ് വെടി വച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അക്ഷര മരണപ്പെട്ടു. അക്ഷരയുടെ ആണ്സുഹൃത്ത് ആദിത്യ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ചികിത്സയില് തുടരുകയാണ്.
സംഭവം ഇങ്ങനെ...
"ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ഓടെ ആദിത്യ സിങ്ങും പെണ്സുഹൃത്ത് അക്ഷര സിങ്ങും റെസ്റ്റോറൻ്റിലേക്ക് പോയിരുന്നു, ഇതിനിടയില് പിതാവ് നീരജ് സിങ്ങും ഭാര്യയും റെസ്റ്റോറൻ്റിലെത്തി. കാമുകനൊപ്പം എന്തിന് ഇവിടെ വന്നെന്ന തരത്തില് നീരജ് തൻ്റെ മകള് അക്ഷരയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് വാക്കുതര്ക്കം ഉണ്ടായി. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ആദിത്യയെയും അക്ഷരയെയും തൻ്റെ റിവോള്വര് എടുത്ത് നീരജ് വെടി വച്ചത്. സംഭവത്തിനുശേഷം, നീരജ് സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു" എസ്പി മധുബൻ കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ റെസ്റ്റോറൻ്റില് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ലാൽഗഞ്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ നിന്ന് വാരണാസിയിലേക്ക് മാറ്റി.
വാരണാസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു, ആദിത്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണെന്നും എസ്പി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ആദിത്യയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീരജിനെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് തെളിവുകളും പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു.
Also Read: മരുമകനെ സത്കരിക്കാൻ കോഴിയെ വെടിവച്ചു; ഉന്നംതെറ്റി അയൽവാസിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം